Выставка «ВУЗ#ТВОРЧЕСТВО#СТАРТ» откроется в музее «Город»

Выставка отражает образовательно-художественную направленность двух Сибирских институтов: Алтайского государственного института культуры и Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского (г. Красноярск).

Выставка в музее «Город» Архив АГИК

На выставке представлены учебно-творческие работы студентов кафедры дизайна и архитектуры и кафедры народной культуры и декоративно-прикладного творчества Алтайского государственного института культуры. Это живопись, графика, супрематические преобразования, шрифтовые композиции, клаузуры, макеты средовых объектов, а также дипломные проекты, выполненные в ручной уникальной графике с прорисовкой визуального образа проектируемых объектов среды и в современных графических редакторах.

Выставка в музее «Город» Архив АГИК

Вторая часть экспозиции — это копийные работы студентов факультета графики Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского. Копии выполнены в рамках практики, проходившей в Эрмитаже, в процессе которой студенты изучают не только историческое, художественное, колористическое достоинство старых полотен, но и совершенствуют собственное мастерство путем копирования шедевров живописи, дающих возможность проникновения в тайны техники и технических приемов.

Лариса Шокорова,

кандидат искусствоведения , доцент , заведующий кафедрой дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры:

Выставка отражает разные виды творчества, разные взгляды на искусство, а также авторские методики обучения. Консолидация опыта позволит расширить творческие связи, наладить обмен образовательными практиками и будет интересна как специалистам и обучающимся в сфере искусства, так и жителям города.