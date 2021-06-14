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Жизнь

Выставки, фестивали и зооцентр. Кто из Алтайского края прошел второй конкурс и получит президентский грант

Фонд президентских грантов опубликовал итоги второго конкурсного отбора среди общественных организаций, чьи проекты получат финансирование в 2021 году. Среди них достаточно много представителей Алтайского края.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Так, организаторы десятой по счету межрегиональной художественной выставки «Аз. Арт» получат из фонда 4,17 млн рублей на реализацию этого проекта.

Около 3 млн рублей получат организаторы музыкального фестиваля «Песни иткульского лета».

Почти 3 млн рублей выделяется из фонда на создание в Барнауле семейного досугового зооцентра «Уютная ласка». Деньги получит заявитель — приют «Ласка».

Крестник - первый пес в новом здании приюта &quot;Ласка&quot;.
Крестник — первый пес в новом здании приюта «Ласка».
Артем Гуднев.

Почти 1 млн рублей выделяется на проведение в Алтайском крае форума сельских учителей «Наставничество: формула успеха».

Внушительный грант выиграла общественная организация из Барнаула «День аиста». Ей выделено 4,68 млн рублей на реализацию проекта «Приемный — равно родной».

Почти 2 млн рублей будут направлены на создание площадки «Медиа-комьюнити» для детей с нарушением слуха.

Более 2,5 млн рублей получит федерация шахмат Алтайского края на проект «Сельский шахматный клуб».

В общей сложности президентские ранты на этот раз получат 30 общественных организаций края. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте фонда.

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