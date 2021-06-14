Выставки, фестивали и зооцентр. Кто из Алтайского края прошел второй конкурс и получит президентский грант

Фонд президентских грантов опубликовал итоги второго конкурсного отбора среди общественных организаций, чьи проекты получат финансирование в 2021 году. Среди них достаточно много представителей Алтайского края.

Так, организаторы десятой по счету межрегиональной художественной выставки «Аз. Арт» получат из фонда 4,17 млн рублей на реализацию этого проекта.

Около 3 млн рублей получат организаторы музыкального фестиваля «Песни иткульского лета».

Почти 3 млн рублей выделяется из фонда на создание в Барнауле семейного досугового зооцентра «Уютная ласка». Деньги получит заявитель — приют «Ласка».

Крестник — первый пес в новом здании приюта «Ласка». Артем Гуднев.

Почти 1 млн рублей выделяется на проведение в Алтайском крае форума сельских учителей «Наставничество: формула успеха».

Внушительный грант выиграла общественная организация из Барнаула «День аиста». Ей выделено 4,68 млн рублей на реализацию проекта «Приемный — равно родной».

Почти 2 млн рублей будут направлены на создание площадки «Медиа-комьюнити» для детей с нарушением слуха.

Более 2,5 млн рублей получит федерация шахмат Алтайского края на проект «Сельский шахматный клуб».

В общей сложности президентские ранты на этот раз получат 30 общественных организаций края. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте фонда.