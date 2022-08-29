Выставки, концерты, фестивали. Когда День города пройдет в Барнауле, куда сходить и где будет салют

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Что в День города будет на площади Сахарова?

С 14:00 на площади Сахарова будут выступать творческие коллективы. В 17:00 жителей краевой столицы приглашают посмотреть программу «Барнаул — студенческий, молодежный творческий».

Кроме того, здесь в День города состоится финал конкурса «Мисс Барнаул — 2022».

С 19:00 до 20:30 выступит коллектив регионального ГУ МВД, а завершит праздник концерт барнаульских артистов и музыкантов.