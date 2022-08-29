Выставки, концерты, фестивали. Когда День города пройдет в Барнауле, куда сходить и где будет салют

С 14:00 на площади Сахарова будут выступать творческие коллективы. В 17:00 жителей краевой столицы приглашают посмотреть программу «Барнаул — студенческий, молодежный творческий».
Кроме того, здесь в День города состоится финал конкурса «Мисс Барнаул — 2022».
С 19:00 до 20:30 выступит коллектив регионального ГУ МВД, а завершит праздник концерт барнаульских артистов и музыкантов.
Да. В 10:00 на площади Сахарова начнется спортивный праздник. На нем наградят барнаульских спортсменов, проведут марафон фитнес-центров и спортзалов, уличный турнир для баскетболистов 3×3, а также — турниры по настольному теннису и шахматам.
Турнир по ММА 3 сентября пройдет на Старом базаре.
На ул. Мало-Тобольская устроят мастер-классы, дегустации разных блюд и интерактивный розыгрыш подарок.
Помимо этого, на барнаульском Арбате откроется выставка-продажа алтайской продукции и уличной еды.
Также гостей будут ждать выставка современного искусства, аниматоры и концерт — на сцене со светодиодным экраном.
На Арбате День города начнется в 10 утра.
Для барнаульцев проведут квест по знаковым местам города.
Да. В ДК Барнаула выступит ансамбль национального танца Чеченской республики «Вайнах».
В парке «Центральный» организуют фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», выставку «Город мастеров» и концертную программу «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район».
В «Лесной сказке» 3 сентября выступят танцевальные, вокальные и театральные коллективы, а в «Изумрудном» с 9:00 до 19:00 пройдет ярмарка малых производств.
Дискотека 1980-х пройдет на «Сковороде» рядом с АлтГУ с 13:00 до 17:00.
«Главный» салют традиционно обещают на площади Сахарова в 22:00.
При этом фейерверки запустят во всех районах Барнаула.