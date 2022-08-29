29 августа
День города Барнаула 2022
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Жизнь

Выставки, концерты, фестивали. Когда День города пройдет в Барнауле, куда сходить и где будет салют

День города пройдет в Барнауле 3 сентября. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть и где будет праздничный салют.

Буквы "Барнаул".
Буквы "Барнаул".
Анна Зайкова
1
Что в День города будет на площади Сахарова?

С 14:00 на площади Сахарова будут выступать творческие коллективы. В 17:00 жителей краевой столицы приглашают посмотреть программу «Барнаул — студенческий, молодежный творческий».

Кроме того, здесь в День города состоится финал конкурса «Мисс Барнаул — 2022».

С 19:00 до 20:30 выступит коллектив регионального ГУ МВД, а завершит праздник концерт барнаульских артистов и музыкантов.

На День города прошел конкурс &quot;Мисс Барнаула-2015&quot;.
На День города прошел конкурс «Мисс Барнаула-2015».
Анна Зайкова, altapress.ru
2
Спортивный праздник тоже проведут на площади Сахарова?

Да. В 10:00 на площади Сахарова начнется спортивный праздник. На нем наградят барнаульских спортсменов, проведут марафон фитнес-центров и спортзалов, уличный турнир для баскетболистов 3×3, а также — турниры по настольному теннису и шахматам.

Турнир по ММА 3 сентября пройдет на Старом базаре.

3
Что еще будет на Мало-Тобольской?

На ул. Мало-Тобольская устроят мастер-классы, дегустации разных блюд и интерактивный розыгрыш подарок.

Праздник, шарики в небе.
Праздник, шарики в небе.
CC0

Помимо этого, на барнаульском Арбате откроется выставка-продажа алтайской продукции и уличной еды.

Также гостей будут ждать выставка современного искусства, аниматоры и концерт — на сцене со светодиодным экраном.

4
Во сколько начнется День города на Арбате?

На Арбате День города начнется в 10 утра.

5
Что за квест проведут для барнаульцев?

Для барнаульцев проведут квест по знаковым местам города.

6
Правда, что на Дне города выступит знаменитый российский коллектив?

Да. В ДК Барнаула выступит ансамбль национального танца Чеченской республики «Вайнах».

7
А в парке «Центральный» что будет интересного?

В парке «Центральный» организуют фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», выставку «Город мастеров» и концертную программу «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район».

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
8
В какие еще парки можно сходить?

В «Лесной сказке» 3 сентября выступят танцевальные, вокальные и театральные коллективы, а в «Изумрудном» с 9:00 до 19:00 пройдет ярмарка малых производств.

9
Где будет дискотека?

Дискотека 1980-х пройдет на «Сковороде» рядом с АлтГУ с 13:00 до 17:00.

10
Где будет салют?

«Главный» салют традиционно обещают на площади Сахарова в 22:00.

При этом фейерверки запустят во всех районах Барнаула.

Салют на День города в Барнауле.
Салют на День города в Барнауле.
altapress.ru
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