Виталия Кличко высмеяли за селфи на похоронах мэра Харькова

Градоначальник Киева Виталий Кличко в очередной раз стал объектом для шуток в связи с тем, что сделал селфи на похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Пользователи социальных сетей высмеяли Кличко за фото с женщиной, которая подошла к нему на траурной церемонии, чтобы сфотографироваться, сообщает РИА Новости.

Отметим, что прощание с Геннадием Кернесом состоялось фойе Национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ).

Из-за селфи с участием Кличко пользователи соцсетей начали писать: «А когда заиграла музыка, он единственный догадался пригласить даму на танец».

Кто-то призвал родственников Кличко «забрать мальчика от усопшего». Еще один пользователь сети назвал данный эпизод «трешем».

«То что селфи не с покойником, уже прогресс», — едко заметил еще один комментатор.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря на 62-году жизни после того, как переболел коронавирусом.