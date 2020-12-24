Виталия Кличко высмеяли за селфи на похоронах мэра Харькова

Пользователи социальных сетей высмеяли Кличко за фото с женщиной, которая подошла к нему на траурной церемонии, чтобы сфотографироваться, сообщает РИА Новости.
Отметим, что прощание с Геннадием Кернесом состоялось фойе Национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ).
Из-за селфи с участием Кличко пользователи соцсетей начали писать: «А когда заиграла музыка, он единственный догадался пригласить даму на танец».
Кто-то призвал родственников Кличко «забрать мальчика от усопшего». Еще один пользователь сети назвал данный эпизод «трешем».
«То что селфи не с покойником, уже прогресс», — едко заметил еще один комментатор.
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря на 62-году жизни после того, как переболел коронавирусом.