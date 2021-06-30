Вице-губернатор Игорь Степапенко пролил свет на судьбу пожарной части в пригороде Барнаула

Судьба отдельного поста пожарной части , расположенного в Бобровке Первомайского района, решена: он сохранится и не будет переезжать. Об этом рассказал altapress.ru вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко. Он также объяснил, что будет сделано, за чей счет и ориентировочно — в какие сроки.

С чего все началось?

Алексей Дуров, собственник здания в Бобровке, где расположен пост пожарной части, заявил, что больше не может платить налоги за это здание. Здание принадлежит ему лично. 25 лет назад он передал это здание пожарным по договору безвозмездного пользования (без оплаты).

Разговоры о выкупе у него здания безуспешно велись с 2009 года. Незадолго до публикации в altapress.ru поступила информация, что краевой минфин не нашел денег для выкупа. И в сельсовете нам сообщили, что пожарная часть будет съезжать.

И вот теперь вице-губернатор объяснил, что она точно остается в Бобровке. Переезда не будет.

Что было дальше?

Игорь Степаненко рассказал, что накануне первых публикаций на эту тему в правительстве края прошло совещание. На нем принято окончательное решение — здание у Дурова выкупят, и в нем останется пост пожарно-спасательной части, который здесь находится в настоящее время.

Это 14 сотрудников МЧС. Все они остаются. Такая договоренность тоже есть с руководителем Главного управления МЧС по Алтайскому краю, — заверил Игорь Степаненко.

Александр Макаров , Игорь Степаненко и Михаил Плешивцев. vk.com/mchs22

За чей счет выкупят здание?

Ранее altapress.ru сообщал, что здание стоит 3,2 млн рублей — таковы результаты независимой оценки объекта. Игорь Степаненко рассказал, что его выкупят за счет краевого бюджета.

После получения подтверждающих документов от муниципалитета перечисляем в район средства. Район приобретает это здание в муниципальную собственность, — объяснил вице-губернатор.

Бобровка Первомайского района. Евгений Ногинский — vk.com/id424717051

Когда это произойдет?

Вице-губернатор назвал ориентировочные сроки — он полагает, что в течение лета вопрос точно решится. В ближайшее время будут получены необходимые для оформления процедуры документы от собственника, пояснил он. Никаких рисков, что территория останется без пожарной части, нет.

Никто этого не допустит, потому что кроме пожарно-спасательной части, там же, в Бобровке находится очень сильное подразделение краевого лесничества с современной техникой и оборудованием. В случае возникновения каких-то ситуаций они никогда не остаются в стороне. Кроме этого, в 20 километрах — в поселке Лесном — находится один из отрядов краевого управления, — объяснил Игорь Степаненко.

«Я еще раз гарантирую: люди не почувствуют никаких ухудшений. Все эти процедуры носят характер бюрократический, но от них никуда не денешься», — также сказал он.