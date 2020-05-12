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Жизнь

«Без права на шашлык»: вице-мэра Новороссийска уволили за гуляния во время самоизоляции

Глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил в своем Instagram об увольнении заместителя Екатерины Демченко.

Экс-заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко на отдыхе.
Экс-заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко на отдыхе.
кадр из видео.

Дяченко отметил, что новость «о неподобающем поведении муниципального служащего» на отдыхе с шашлыками не требует никаких комментариев.

«Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку», — подчеркнул мэр города.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где Демченко вместе с друзьями устроила пикник в период всеобщего карантина.

Как отмечает местная «Комсомольская правда», на базе отдыха, где, предположительно, отмечала майские праздники чиновница, отрицают гуляния 10 мая. Правда, очевидцы говорят об обратном.

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