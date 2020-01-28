Вице-премьер назвала количество беднейших россиян

Более 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70−80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия», сообщает « Интерфакс ».

В связи с этим было предложено введение выплаты на детей от трех до семи лет, напомнила Голикова.

На эти деньги могут претендовать 2,4 млн граждан. Вице-премьер добавила, что на получение пособия претендуют те, у кого меньше, чем прожиточный минимум в семье в соответствующем регионе.

Предполагаемый объем расходов на выплаты почти 160 млрд рублей.

Голикова также сообщила, что на новый маткапитал смогут претендовать 558 тыс. человек — за первого ребенка и 551 тыс. человек за второго ребенка.

Ранее Татьяна Голикова признала неэффективность реформы здравоохранения.