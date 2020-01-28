Вице-премьер назвала количество беднейших россиян

В связи с этим было предложено введение выплаты на детей от трех до семи лет, напомнила Голикова.
На эти деньги могут претендовать 2,4 млн граждан. Вице-премьер добавила, что на получение пособия претендуют те, у кого меньше, чем прожиточный минимум в семье в соответствующем регионе.
Предполагаемый объем расходов на выплаты почти 160 млрд рублей.
Голикова также сообщила, что на новый маткапитал смогут претендовать 558 тыс. человек — за первого ребенка и 551 тыс. человек за второго ребенка.
Ранее Татьяна Голикова признала неэффективность реформы здравоохранения.