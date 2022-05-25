25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Вице-премьер назвала национальную идею России

Многодетная семья — национальная идея России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

По словам зампредседателя правительства, многодетная семья — одна из главных ценностей для россиян наравне с верностью стране и уважению к истории.

Заботу о семье она назвала заботой о будущем.

«Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья — национальная идея России», — заявила Голикова.

Вице-премьер пообещала российским семьям поддержку государства, пишет Lenta.ru. И добавила, что заботу о семье должны проявлять также церковь и бизнес.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость