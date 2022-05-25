Вице-премьер назвала национальную идею России

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По словам зампредседателя правительства, многодетная семья — одна из главных ценностей для россиян наравне с верностью стране и уважению к истории.

Заботу о семье она назвала заботой о будущем.

«Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья — национальная идея России», — заявила Голикова.

Вице-премьер пообещала российским семьям поддержку государства, пишет Lenta.ru. И добавила, что заботу о семье должны проявлять также церковь и бизнес.