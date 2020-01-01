Вице-премьер рассказала о «фишке» России

«В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка», — сказала Голикова в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).