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Жизнь

Вице-премьер рассказала о «фишке» России

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что большое число детей в семье — отличительная черта, характеризующая традиционное российское общество.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

«В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка», — сказала Голикова в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Курс на увеличение числа детей в семьях нужен стране, считает Голикова, пишет «Интерфакс».

«Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны», — сказала Голикова.

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