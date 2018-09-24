Вице-премьер рассказала об изменении системы льгот в России

У правительства нет планов существенно менять систему льгот, но вопрос об упорядочивании выплат стоит в повестке дня регионов, заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«Сейчас никаких планов менять систему льгот у правительства нет», — цитирует вице-премьера РИА Новости .

Полномочия регионов

С 1 января 2014 года по определению нуждаемости и адресности назначения льгот работают регионы, пояснила вице-премьер. У каждого региона есть полномочия устанавливать льготы. При этом, по словам Голиковой, льготы, установленные на федеральном уровне, в большей степени носят категориальный характер, то есть они связаны, как правило, с заслугой, например, ветеранов Великой Отечественной войны, с поддержкой граждан с ограниченными возможностями и рядом других категорий.

«Они получают единовременную денежную выплату, которая ежегодно индексируется в меру роста инфляции», — напомнила Голикова.

«Наследие» 90-х

А что касается упорядочения, то эта тема присутствует в повестке дня, и в большей степени она, конечно, касается того, что на сегодняшний день есть в регионах, разъяснила Голикова.

«Дело в том, что система социальных выплат унаследовала многое из девяностых годов: очень маленькие размеры пособий. Еще до сих пор есть размеры региональных пособий по 50 рублей в месяц. В принципе, нужно двигаться по пути того, чтобы консолидировать ресурсы, для того чтобы выплачивать более достойный размер пособия для той категории, для которой это предназначено. Регионы, конечно, ведут такую работу», — сказала она.

Голикова отметила, что «каких-то революционных изменений на федеральном уровне по этому поводу не предполагается».

По словам вице-премьера, сейчас в проект бюджета заложены те виды пособий, которые традиционно присутствовали, и «соответствующие индексации, как положено по законодательству».