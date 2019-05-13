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Жизнь

Вице-премьер Голикова высказалась о дроблении майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников, которые в 2019 году в общей сложности продолжались девять дней — с 1 по 5 мая и далее с 9 по 12 мая.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

«Мы, наоборот, перенесли с январских праздников на майские», — напомнила Голикова в интервью РИА Новости.

«Для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде», считает Голикова.

Министерство труда уже предложило в 2020 году вновь сделать майские праздники длинными — с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, пишет polit.ru.

При этом в Совете Федерации считают целесообразным разделить длинные выходные — «менять сложившийся уклад» и, как выразился сенатор Сергей Калашников, делать продолжительные праздники более дробными.

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