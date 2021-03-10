Вице-спикер АКЗС рассказал, почему людей судят за сухостой

С вопросом, почему в России не работает закон «О валежнике», к заместителю председателя АКЗС, главе комитета по аграрной политике и природопользованию Сергею Серову на онлайн-конференции обратился житель Алтайского края. Оказалось, что люди просто путают сухостой и валежник. В официальных документах это разные вещи.

Часто возникают недопонимание из-за того, что есть существенные отличия между тем, как мы в обыденной жизни понимаем «валежник», и тем, как этот термин трактуется в официальных документах, объясняет Серов.

Валежником считаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся после естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе или снеговале.

Сухостойные деревья — это усохшие, но стоящие на корню деревья. Это не валежник. Их рубка без разрешительных документов квалифицируется как хищение, уничтожение или повреждение государственного имущества, за что грозит административная или уголовная ответственность.

Например, в 2020 году выявили 316 фактов присвоения ветровальной, сухостойной древесины, что обернулось 171 делом об административном правонарушении.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

«Хочу отметить, что комитет АКЗС по аграрной политике и природопользованию считает, что сухостой необходимо отнести к недревесным лесным ресурсам и разрешить его заготавливать гражданам бесплатно», — заявил вице-спикер.

Еще в мае 2019 года комитет обратился в Совет Федерации с ходатайством изменить в федеральном законодательстве определение термина «валежник» и отнести к недревесным лесным ресурсам сухостой.

Этот вопрос так и не решился и сухостойные деревья заготавливать в качестве валежника по-прежнему нельзя.