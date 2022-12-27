«Вытянула за волосы из озера». Семь историй барнаульцев, которые спасали чужие жизни

Ко Дню спасателя в России Altapress.ru узнал у жителей Барнаула, как они сохраняли жизнь другим, иногда даже не подозревая об этом.

Дарья,

жительница Барнаула

Был случай этим летом: на дереве сидел котенок и никак не мог слезть оттуда. Местные дети пытались ему помочь, но не получилось — им роста не хватало. Я повыше, поэтому решила сначала сама дотянуться: не смогла, потом подтащила скамейку и все равно не дотягиваюсь. Хозяйка Рыжика там вся искрутилась, испереживалась, а мать только мяукала рядом. Не придумав ничего получше, позвала папу. Он встал на лавку и достал шкодливого звереныша. У бабульки отлегло, у кошки-матери тоже. Все довольны.

Рыжий кот на дереве. oir. mobi

Евгений,

житель Барнаула

Ехал как-то в трамвае, а там мужчине стало плохо: пошла пена изо рта, начало трясти. Я подумал, что это эпилептический припадок и пытался максимально разжать его челюсть, засунув между зубами металлическую ручку. Пассажиры рядом вызвали скорую. Неподалеку была местная горбольница, поэтому машина приехала минут через пять. Человека госпитализировали, а меня поблагодарили за оказание первой помощи.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

Павел,

житель Барнаула

Ночью зимой играли в «Дозор» и искали ключ-подсказку для того, чтобы разгадать загадку на местности. Мы с другом тогда бегали по трехэтажным гаражам. Он поскользнулся и покатился вниз. Я успел его схватить за капюшон, а так он бы сорвался вниз и покалечился, третий этаж все-таки.

Гаражи. Михаил Хаустов

День спасателя Российской Федерации отмечают ежегодно с 27 декабря 1990 года. В этот день, на основании Постановления Министров РСФСР образовали российский корпус спасателей. Дата профессионального праздника считается временем, когда образовали МЧС.

Инна,

жительница Барнаула

Около 18 лет назад ездила с родственниками на озеро купаться. Сама была тогда маленькой, а младшая сестра еще меньше. Мы поплыли на резиновой лодке с родителями Дашки. Она была с нами и постоянно тянулась к воде, хотя плавать еще не умела. Я со старшими отвлеклась на разговор и не заметила, как мелкая уже была в воде. Она сразу начала тонуть, и первое, что я сделала — вытянула ее за волосы из озера. Ее глаза были по пять копеек, мои по десять, а родителей чуть не хватил инфаркт. Но все обошлось.

Ребенок в воде. unsplash.com

Олег

житель Барнаула

Шел на прогулку с друзьями. Прохожу мимо одного из частных домов и вижу, что пес повис на цепи через забор и давится. Я начал потихоньку подходить, собак не боюсь. Этот вислоухий барбос стал хвостом повиливать. Ну я его и подтолкнул, чтобы он перебрался обратно. Для наглядности: в ограде дома был высокий сугроб, за оградой тоже, но, видимо, там снег был свежим, поэтому собака не смогла на нем удержаться и провалилась, повиснув на собственном поводке.

Собака на цепи. unsplash.com

Ирина,

жительница Барнаула

Ездила с родней в 12 лет на Правдинское водохранилище: рыбалка, шашлыки, поездки на «банане». Мы с крестной решили на таком прокатиться. Потом нас довезли до берега, мы спрыгнули и поплыли под «бананом». Я была первой: плыла с закрытыми глазами и пыталась ориентироваться под этой здоровой штуковиной надо мной. Но она все не кончалась, а воздух в легких — наоборот. Потихоньку сознание стало ускользать, но я почувствовала толчок сзади и из последних сил высунула голову из воды. Так крестная спасла меня, сама того не подозревая.

Катание на «банане». ru.wikipedia.org

Юрий,

житель Барнаула

В пять лет я спас жизнь своей матери. Родители тогда жили раздельно, а я с мамой. Она часто выпивала, поэтому как-то оставила меня на некоторое время. Дом был закрыт снаружи, а изнутри не открывался. В тот день позвонил отец: спросил про мать и меня. Узнав все подробности, он приехал вечером и выломал окно. Тут подошла и мама. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой отец взялся за топор и замахнулся на нее. Я быстро прикрыл ее собой. Знал, что батя на меня руку не поднимет. На этом все и закончилось — убрал топор и выругнулся.