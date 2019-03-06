Специалисты выяснили, какие сны люди видят перед смертью

Специалисты американского Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало завершили 10-летнее исследование и сделали открытие — незадолго до смерти к людям начинают приходить одни и те же сны.

Свет в конце тоннеля

Люди, перенёсшие так называемую клиническую смерть, зачастую рассказывают о странных видениях. Как правило, у них перед глазами проносится вся жизнь, после чего они обнаруживают себя в темном тоннеле, который заканчивается ярким светом. Некоторые даже встречают давно умерших родственников, пишет «Популярная механика».

Одинаковые сны

Однако исследование, которым на протяжении 10 лет занимались врачи, показывает, что еще за три недели до смерти людей начинают посещать странные видения — одинаковые сны.

Наблюдая за умирающими пациентами (более 13 тысяч человек) специалисты обнаружили, что 88% людей накануне кончины видят невероятно яркие сны, пишет mail.ru.

По словам пациентов, в 72% случаев во сне они общались с умершими родственниками и друзьями, испытывая при этом теплые чувства. 59% пациентов в своих последних снах паковали чемоданы или покупали билеты — в общем, собирались в последний путь. Некоторые уже ехали в поезде или летели в самолете, а иногда также обнаруживали рядом с собой давно умерших родных, с которыми радостно общались.

29% пациентов тоже видели во сне своих близких и друзей, но живых. Наконец, 28% наблюдали в своих предсмертных снах разные воспоминания из уходящей жизни — те или иные события, оставившие приятное впечатление.

Исключением стали умирающие дети: чаще всего им снились покойные домашние животные, которых они узнавали. Снились и взрослые, но их маленькие пациенты не могли вспомнить.

Влияние мозга

Загадочные сновидения начинаются примерно за 10−11 недель до смерти, причем за 3 недели их частота стремительно увеличивалась, а сны становились всё ярче. Возможно, накануне смерти в мозге начинают происходить какие-то изменения, которые приводят к появлению подобных снов. Ясно одно: это успокаивает людей и уменьшает страх скорой смерти.