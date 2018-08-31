Выяснилось, что популярная диета повышает риск преждевременной смерти

Международная группа кардиологов представила масштабное исследование, которое свидетельствует — популярная низкоуглеводная диета повышает риск преждевременной смерти. До этого исследования считалось, что эта диета одним из элементов здорового образа жизни.

Специалисты изучали связь между низкоуглеводным питанием и смертностью по различным причинам с 1999 по 2010 год. Исследование проводилось среди 24 825 добровольцев (51% из них женщины) со средним возрастом около 47 лет. Особое внимание ученые обратили на ишемическую болезнь сердца, инсульт и рак.

Участников разделили на группы в зависимости от количества углеводов в их рационе, пишет «РГ».

Выяснилось, что риск преждевременной смерти у приверженцев низкоуглеводного питания увеличивается на 32% по сравнению со среднестатистическими показателями. При этом угроза гибели от ишемической болезни сердца, инсульта и онкологии повысилась на 51%, 50% и 35% соответственно в сравнении с данными людей, не соблюдавших эту диету. Такие данные были получены за 6,4 года.

Ученые рекомендуют составлять свой рацион на 50% из углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.

Низкоуглеводные диеты могут быть полезны в краткосрочной перспективе, чтобы похудеть, снизить кровяное давление и улучшить контроль уровня глюкозы в крови. Но в последующем они становятся одной из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей.