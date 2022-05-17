Выяснилось, как будут ограничивать скорость электросамокатов в парке Барнаула

Вакаев рассказал, что компания Flyfer ввела программное ограничение, согласно которому при въезде на территорию парка автоматически уменьшается скорость самоката до указанного ограничения.
Вторая компания — «Марсоход» — пока игнорирует это решение.
«Она не только не ввела ограничение, но и разместила парковку рядом с парком, фактически провоцируя людей на нарушение. Видимо, придется заставлять это делать в судебном порядке. Но пока делаю эту проблему достоянием общественности — порой это гораздо более действенный инструмент», — пишет управляющий в своем Telegram-канале.
Ранее после ряда жалоб и сообщений о том, что пользователи электросамокатов сбивают прохожих и детей в парке, Вакаев предложил своим подписчикам проголосовать за решение по проблемному вопросу.
55% горожан выступили за полный запрет передвижения в парке на этом виде техники, 33% предложили ограничить скорость и лишь 12% выступили против запрета.