Выяснилось, как будут ограничивать скорость электросамокатов в парке Барнаула

Управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев 12 мая распорядился ограничить скорость электросамокатов на территории парка — теперь там можно ехать со скоростью не более 5 км/ч. Одна компания по прокату популярного ныне транспорта сразу отреагировала на решение, а вторая проигнорировала, что может обернуться судом.

Вакаев рассказал, что компания Flyfer ввела программное ограничение, согласно которому при въезде на территорию парка автоматически уменьшается скорость самоката до указанного ограничения.

Вторая компания — «Марсоход» — пока игнорирует это решение.

«Она не только не ввела ограничение, но и разместила парковку рядом с парком, фактически провоцируя людей на нарушение. Видимо, придется заставлять это делать в судебном порядке. Но пока делаю эту проблему достоянием общественности — порой это гораздо более действенный инструмент», — пишет управляющий в своем Telegram-канале.

Ранее после ряда жалоб и сообщений о том, что пользователи электросамокатов сбивают прохожих и детей в парке, Вакаев предложил своим подписчикам проголосовать за решение по проблемному вопросу.

55% горожан выступили за полный запрет передвижения в парке на этом виде техники, 33% предложили ограничить скорость и лишь 12% выступили против запрета.