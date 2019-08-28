Виза из дома: пять стран с электронным разрешением на въезд

Для поездки в другую страну путешественнику нужно не только купить авиабилеты, забронировать гостиницу и проложить маршрут, но и позаботиться о получении разрешения на въезд. С рядами стран у России действует соглашение о безвизовом режиме — в таком случае никакой предварительной подготовки не нужно. В других странах, например, при поездке в Европу, придется повозиться, чтобы получить «заветный» шенген. Но есть государства, где виза оформляется, но в облегченно-электронном формате. Эксперты сайта дешевых авиабилетов Airinme.com собрали топ-5 интересных для путешествия стран, визу в которые можно оформить, не выходя из дома.

Что такое электронная виза?

Электронная виза отличается от обычной тем, что для ее оформления не нужно посещать консульство или визовый центр. Подать документы и получить визу можно через интернет, приложив отсканированные документы и заполнив электронную анкету. После рассмотрения заявки турист получает электронное разрешение, которое достаточно распечатать и предъявить на границе. Все это заметно упрощает жизнь путешественника.

У каждой страны свои правила и сроки оформления такого типа виз. Но, как правило, электронные визы выдаются только тем, кто посещает страну с целью туризма (иногда — с целью лечения или деловыми намерениями). Есть ограничения по срокам ее получения и по срокам пребывания в стране. И, само собой, для оформления электронной визы нужен действующий загранпаспорт.

Кипр

Если вы летите на Кипр прямым рейсом, чтобы оценить отличные пляжи, накупаться в море и побродить по древностям — тогда вам достаточно получить туристическую одноразовую провизу. Находиться на территории страны в таком случае можно до трех месяцев в полугодие.

Для получения визы необходим действующий загранпаспорт (со сроком окончания действия не ранее, чем через полгода). Его скан вы прикладываете к заявлению по специальной форме на сайте посольства Кипра. Рассмотрение заявки также происходит в упрощенном режиме — за один день. При самостоятельном оформлении провизы платить ничего не нужно.

Только учтите, что штамп в паспорте ставится непосредственно в аэропорту по прилету на Кипр. Сотрудники пограничной службы могут попросить предъявить бронь или приглашение, а также наличие финансового обеспечения для проживания (из расчета 50 евро в день).

Мексика

Для однократного въезда в Мексику путешественникам из России достаточно оформить электронное разрешение. Обязательное условие для его получения — турист должен прибыть в страну самолетом. В турагентстве за оформление визы с вас, скорее всего, попросят определенную сумму (порядка 10−20 у.е. с человека). Но оформить визу можно самому и бесплатно через сайт посольства Мексики в Москве. Все это несложно, анкета довольно простая. После ее отправки, система проводит экспресс-проверку и через пару секунд уже выдает результат (в подавляющем большинстве случаев положительный). Останется лишь сохранить и распечатать полученный документ и предъявить его в аэропорту по прилете.

Находиться в стране по электронному разрешению можно до 6 месяцев. Оптимально его получать за 2−3 недели до поездки, поскольку электронная виза действительна в течение 30 дней с момента получения. Но и на последний день откладывать не стоит — отказ хоть и маловероятен, но возможен. И тогда вам придется получать визу в обычном формате с визитом в Консульство (ее оформление займет 11 дней).

Что стоит учитывать? Обязательно сверьте все данные в анкете, лучше — перепроверьте трижды. Если будет допущена хотя бы одна ошибка или опечатка — вас развернут на границе и депортируют из страны. С этим в Мексике очень строго.

Индия

Для поездки в Индию виза нужна. Оформить ее можно двумя способами: стандартным бумажным или электронным. Во втором случае есть ряд ограничений по целям поездки — это может быть туризм, краткосрочное лечение или деловой визит.

Для оформления электронной визы нужно зайти на специализированный сайт, заполнить анкету, загрузить скан паспорта и фотографию. После — оплатить визовый сбор и комиссию за перевод (100 долларов плюс 2,5%) и ожидать решения. Сделать это стоит не позднее, чем за четыре дня до поездки — в среднем электронная виза оформляется три дня.

С весны 2019 года россияне получают электронную годовую мультивизу. В перспективе стоимость оформления визы в Индию также может снизиться. По сообщениям СМИ, страна планирует установить сбор за оформление 30-дневных электронных туристических виз в размере 25 долларов в высокий сезон и 10 долларов в низкий сезон.

Шри-Ланка

Оформить визу для посещения Шри-Ланки можно несколькими способами: заранее в посольстве при личном обращении, получить электронное разрешение путешествия (ЭРП) через сайт Департамента Иммиграции и Эмиграции, либо оформить разрешение по прибытии в островное государство в международном аэропорту Коломбо. В последнем случае вам придется выстоять очередь (порой — немаленькую) и оплатить пошлину в несколько десятков долларов. В то же время получить ЭРП онлайн можно совершенно бесплатно — до января 2020 года визы россиянам выдаются без взимания визового сбора. Находиться по такому разрешению в стране можно не более 30 дней.

Для получения ЭРП требуется действующий загранпаспорт, действительный еще как минимум 6 месяцев, билеты туда и обратно, а также финансовое обеспечение, достаточное на время пребывания. Все эти документы у вас могут попросить на границе.

Мьянма

Соседка Таиланда — Мьянма (Бирма) — пока не столь востребована отечественными туристами, а зря. По своим природным красотам, обилию исторических и культурных достопримечательностей и уровнем курортов не уступает уже освоенным нашими соотечественниками направлениям. Виза в Мьянму пока нужна (облегченный визовый режим, когда получить разрешение можно будет по прилету, начнет действовать только с октября 2019 года), но сегодня оформляется она довольно просто и в электронном формате.

Для получения электронной визы нужно зайти на сайт визового портала Мьянмы, заполнить анкету, заплатить визовый сбор в размере 50 долларов и ждать получения визового подтверждения — оно придет на указанный электронный адрес почты в течение трех дней. Документ нужно будет распечатать и показать на регистрации на рейс и на паспортном контроле по прилете. Отдыхать в стране по электронной визе можно до 28 дней.