Выживальщики. 8 самых редких животных Барнаульского зоопарка

Гималайский медведь
Вид внесен в Международную Красную книгу в категорию видов, которые с большой вероятностью могут исчезнуть в ближайшем будущем.
Дальневосточный леопард
В Красной книге России пятнистый хищник относится к I категории как редчайший, находящийся на грани исчезновения подвид с крайне ограниченным ареалом, основная популяция которого находится в пределах России.
Муфлон
Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид.
Муфлон считается самым маленьким из горных баранов, но именно он — прародитель всех пород домашних овец.
Африканский лев
С 1996 года занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Потеря среды обитания и конфликты с людьми являются самыми серьезными причинами для беспокойства.
Камышевый кот
Занесен в Красную книгу России как редкий сокращающийся вид. Хотя на Кавказе он достаточно распространен.
Амурский тигр
Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. В 1930-х годах охотники почти истребили амурских тигров. Чтобы спасти зверя от исчезновения, государство запретило на него охоту, и с 1960-х годов численность этих кошек стала расти.
Сегодня популяция тигра в России оценивается в 750 особей.
Амурский лесной кот
Занесен в Международную Красную книгу как вымирающий вид. Популяция только недавно начала незначительно расти, хотя точных данных о том, сколько всего в мире этих животных, нет. Ориентировочно — не более трех тысяч.
Кабарга
Включена в список Международной Красной книги со статусом «уязвимого вида», который исчезает. Торговля ее мускусом контролируется.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!