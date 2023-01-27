Выживальщики. 8 самых редких животных Барнаульского зоопарка

Altapress.ru показывает самых редких жителей Барнаульского зоопарка. Все они попали в Красную книгу.

Гималайский медведь

Вид внесен в Международную Красную книгу в категорию видов, которые с большой вероятностью могут исчезнуть в ближайшем будущем.

Гималайский медведь. www. zoo22.ru

Дальневосточный леопард

В Красной книге России пятнистый хищник относится к I категории как редчайший, находящийся на грани исчезновения подвид с крайне ограниченным ареалом, основная популяция которого находится в пределах России.

Дальневосточный леопард. www. zoo22.ru

Муфлон

Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид.

Муфлон считается самым маленьким из горных баранов, но именно он — прародитель всех пород домашних овец.

Муфлон. www. zoo22.ru

Африканский лев

С 1996 года занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Потеря среды обитания и конфликты с людьми являются самыми серьезными причинами для беспокойства.

Африканский лев. www. zoo22.ru

Камышевый кот

Занесен в Красную книгу России как редкий сокращающийся вид. Хотя на Кавказе он достаточно распространен.

Камышевый кот. www. zoo22.ru

Амурский тигр

Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. В 1930-х годах охотники почти истребили амурских тигров. Чтобы спасти зверя от исчезновения, государство запретило на него охоту, и с 1960-х годов численность этих кошек стала расти.

Сегодня популяция тигра в России оценивается в 750 особей.

Амурский тигр. www. zoo22.ru

Амурский лесной кот

Занесен в Международную Красную книгу как вымирающий вид. Популяция только недавно начала незначительно расти, хотя точных данных о том, сколько всего в мире этих животных, нет. Ориентировочно — не более трех тысяч.

Дальневосточный лесной кот. www. zoo22.ru

Кабарга

Включена в список Международной Красной книги со статусом «уязвимого вида», который исчезает. Торговля ее мускусом контролируется.