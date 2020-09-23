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Жизнь

«Вызов»: глава «Роскосмоса» станет генеральным продюсером художественного фильма

Режиссер Клим Шипенко снимет художественный фильм о космосе, генеральным продюсером картины станет глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

Генеральными продюсерами масштабного проекта также станет гендиректор Первого канала Константин Эрнст, пишет «Интерфакс».

Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС».

Рабочее название картины — «Вызов».

Сейчас обсуждается актерский состав.

«Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

О режиссере

Шипенко снял драму «Салют-7» о советской орбитальной станции и комедию «Холоп», которая стала самым кассовым российским фильмом.

О творчестве Рогозина

Известна страсть Дмитрия Рогозина к творчеству. Так, в 2017 году вице-премьер правительства (на тот момент) РФ Дмитрий Рогозин поделился со своими подписчиками в Twitter песней.

«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», — написал Рогозин в микроблоге.

Речь в песне идет о влюбленности в 10-м классе в девушку «Ленку», которая разрушилась из-за зависти окружающих, потому что «пошла порочным кругом молва злобная за Ленкой». «Став отцом и дедом мудрым» Дмитрий Рогозин напутствует «беречь эти чувства» и «не сметь обижать любовь».

«За два дня до Первомая Мы с тобою повстречались. Помнишь, в лодочке качались, Целовались, в неге тая? Думал я в десятом классе, Что сильней любви не будет. Но завидовали люди. Тёмны люди в своей массе», — начинается песня под названием «Ленка-енка».

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