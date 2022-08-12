Вклад в будущее. Какие школы и больницы Алтайского края построят и отремонтируют в 2022 году

В Алтайском крае продолжает действовать адресная инвестиционная программа. За счет нее в регионе обновляются социальные объекты. Расскажем, как в 2022 году она повлияет на сферы образования и здравоохранения.

Cтроительство, реконструкцию, капитальный ремонт выполняют за счет средств краевого и федерального бюджетов. Программа гибкая: средства быстро перераспределяют, чтобы решить наиболее острые вопросы.

Появление соцобъектов не только улучшает качество жизни людей, но и дает новые рабочие места, развивает разные формы бизнеса.

В конечном итоге это развитие приводит к увеличению массы налогов — деньги возвращаются в краевой бюджет, и появляется возможность для выполнения новых социальных проектов.

В 2022 году наибольший объем бюджетных ассигнований запланирован на проекты в образовании и здравоохранении.

Здравоохранение

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2022 году будет выполнено 32 пусковых объекта, в том числе: строительство 11 врачебных амбулаторий, а также 18 фельдшерско-акушерских пунктов, один из которых в селе Осколково Алейского района уже введен в эксплуатацию и работает.

До конца года будет закончено строительство поликлиники в с. Алтайское, строительство поликлиники в с. Советское, инфекционный корпус в Павловске.

Приступили к строительству нового хирургического корпуса для клинического Центра охраны материнства и детства в Барнауле. В корпусе будут предусмотрены диагностическое отделение, офтальмологическое, ортопедическое, онкологическое, уроандрологическое, хирургическое, кардиохирургическое, оперблок на семь операционных, реанимационная служба, травмпункт и современная лаборатория.

Корпус будет огромным вкладом в структуру центра и всего педиатрического кластера. Концентрация всех специализированных отделений для оказания медицинской помощи детям в одной больнице позволит в значительной степени повысить эффективность оказания медицинской помощи детям Алтайского края, обеспечит единый технологический процесс от экстренной помощи до реабилитации, что в высокой степени способствует уменьшению частоты осложнений и инвалидизации, а также снижению детской смертности.

Продолжается строительство поликлиники в квартале 2002а в г. Барнауле, поликлиник в с. Ребриха и с. Советское, филиала городской поликлиники № 1, реконструкция поликлиники городской больницы № 3 в г. Барнауле, реконструкция стационара краевого противотуберкулезного диспансера.

Кроме того, в текущем году будут отремонтированы 15 медицинских корпусов. В частности, в их число входит большое число отделений педиатрической службы, отделение поликлиники № 2 в Рубцовске, здания детских поликлиник в Заринске, Барнауле и Новоалтайске; противотуберкулезный диспансер в г. Бийске.

Инфографика. Источник: altapress.ru

Справка Всего капитальные вложения по Краевой адресной инвестиционной программе составили 4 287,4 млн руб., из них: Краевой бюджет — 1 195,0 млн руб.

Федеральный бюджет- 3 092,4 млн руб. На капитальный ремонт выделено средств из краевого бюджета- 388,4 млн руб. Всего на здравоохранение запланированы бюджетные ассигнования из всех источников 4 675,8 млн руб.

Образование

Планируется завершить строительство 11 детских садов и двух школ. Так, например, в Барнауле появится детский сад-ясли на 330 мест в квартале 2033.

В 11 образовательных учреждениях выполнят реконструкцию и капремонт кровель, в частности, в школах в селах Боровское, Дегтярка, Подсосново, Поспелиха и других.

Также в 82 школах и детских садах проведут капитальный ремонт. Для многих приобретут оборудование.

В некоторых учреждениях решают другой острый вопрос: из-за изношенности инфраструктуры детям негде заниматься физкультурой. Так в селе Леньки Благовещенского района приступили ко второму этапу строительства спортивного зала.

Инфографика. Источник: altapress.ru