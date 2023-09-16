Вкусные и полезные алтайские продукты для мировых спортсменов представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата»

С 15 по 17 сентября на Гребном канале в Барнауле проходит грандиозное спортивное событие — международные соревнования «Алтайская регата». Участниками мероприятия стали более 400 профессиональных спортсменов из разных стран мира. Специально для них организована выставочная экспозиция «Алтайские продукты», посетив которую, участники соревнований могут увезти с собой частичку Алтая — вкусные и полезные сувениры.