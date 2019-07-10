Владелец овчарки, укусившей девочку в Барнауле, заплатит солидный штраф

Хозяин собаки, которая год назад в Барнауле укусила девочку за ногу, заплатит 160 тысяч рублей — возмещение морального и материального вреда, сообщает прокуратура края.

Житель Барнаула обратился в суд после того, как его дочь искусала собака в августе 2018 года — немецкая овчарка выскочила из ограды и напала на девочку, укусив ее за бедро. На лечение пришлось потратить 9436 рублей.

Хозяина собаки привлекли к административной ответственности. Суд первой инстанции обязал выплатить 130 тысяч рублей за моральный вред несовершеннолетней, 20 тысяч за моральный вред ее родителя и стоимость лечения.

Владелец пса признал причинение здоровью, но решил оспорить сумму компенсации морального вреда, посчитав ее завышенной. Он подал апелляцию в краевой суд, но там ее оставили без удовлетворения.