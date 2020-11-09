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9 ноября 4°C
Владелец «Ясной поляны» рассказал историю своего бизнеса
Жизнь
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Владелец «Ясной поляны» рассказал историю своего бизнеса

Николай Ващенко — молодой предприниматель. В 2018 году он открыл в Барнауле свой первый ресторан, который назвал в честь усадьбы Льва Толстого — «Ясная поляна». Заведение специализируется исключительно на русской кухне, все блюда готовятся в печи. Как отмечает сам Николай, задача его ресторана — не только сохранить традиции русской кулинарии, но и передать уникальный колорит Алтайского края.

Николай Ващенко.
Николай Ващенко.
Дмитрий Лямзин

Altapress.ru побеседовал с предпринимателем и выяснил, как создавался один из немногих ресторанов традиционной русской кухни в Барнауле, чем уникален данный бизнес, и как ресторатор готовится ко второй волне пандемии?

О начале предпринимательской деятельности

— Николай, давайте сначала поговорим о вашем пути в бизнесе. Когда вы решили заниматься предпринимательской деятельностью? С чего начинали?

— Моя предпринимательская деятельность именно в общепите началась с открытия бара. Нам с друзьями пришла идея организовать в спальных районах небольшое заведение с иностранным пивом, и большим количеством мяса. Так и назвали — «Мяснуха», она располагалась на Балтийской.

Этот бизнес просуществовал недолго, потому что как при открытии бара, так и в рабочем процессе мы по неопытности допустили много ошибок.

«Ясная поляна» — это, пожалуй, мой первый осознанный бизнес, поскольку идея открыть ресторан появилась тогда, когда я уже понимал, что такое общепит. При этом я никогда не был связан с кулинарией. По образованию я — инженер-механик сельского хозяйства и в принципе всю жизнь работал наемным рабочим в автобизнесе. Занимался продажей автомобилей, сервисом и так далее. Лишь в последние три года моя жизнь связана с общепитом.

Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин

Один в поле не воин

— Интересно, как вы пришли к тому, чтобы, во-первых, стать предпринимателем, а во-вторых — заниматься именно ресторанным бизнесом?

— Искал незанятую нишу, в которой при этом мне будет интересно работать. Опыта предпринимательской деятельности не было никакого, я лишь со стороны видел как делается бизнес, сам никогда не пробовал.

В это время мои друзья уже имели бизнес в Барнауле — «Крыша» и «Shabba», наверняка знаете такие заведения. Мы сели-подумали, и решили начать общее дело — «Мяснуху».

— «Ясную поляну» вы тоже открывали вместе с друзьями?

— Здесь была команда. Один из учредителей — Артем Головачев, директор «Крыши», и еще один человек — он вложил деньги в наши знания и опыт. На самом деле, всё получилось весьма спонтанно, нам предложили посмотреть помещение — приехали, посмотрели, понравилось: столетняя площадка на улице Толстого, посадка хорошая. Сразу увидели концепцию русской кухни — пазл сложился.

Николай Ващенко.
Николай Ващенко.
Дмитрий Лямзин

О концепции русской кухни

— Расскажите поподробнее, как сформировалась концепция русской кухни?

— Здесь все в совокупности, старое здание — памятник архитектуры. Улица Льва Толстого, сам Лев Толстой, его Ясная поляна, в которой он проводил большую часть своей жизни в кругу родных и близких. Собственно, данную атмосферу мы попытались воссоздать в стенах этого здания, прочитав ее на современный лад, более привычный для наших гостей.

И, соответственно, в Ясной Поляне Льва Толстого была больше русская кухня — пироги в печи, борщи в печи, каши в печи и так далее. Эту концепцию разрабатывали не только мы, нам помогали специалисты из центральной части России, которые имеют большой опыт в этом деле.

Например, Егор Ривера из Санкт-Петербурга — парень ездит по всей стране, помогает найти концепцию ресторана, проводит анализ предприятий и т.д. Кто-то обращается к нему, чтобы он провел какой-то анализ действующего ресторана, кто-то приглашает для того, чтобы сделал меню, кто-то, чтобы создал полноценный брендбук, открыл заведение в городе.

— Концепция русской кухни близка вам лично или она для вас лишь инструмент уникального и прибыльного бизнеса?

— Мне нравится русская кухня с её понятными вкусами, потому что я сам — из деревни. Я всегда мечтал создать такое место, в котором сам хотел бы находиться. Уютное, домашнее, для своих друзей и всего города, чтобы прям как дома.

Николай Ващенко.
Николай Ващенко.
Дмитрий Лямзин

Визуально наши блюда выглядят интересно, современно и красиво, но в то же время — это вкусы, знакомые многим с детства. Сложно было бы представить в «Ясной Поляне» роллы или, к примеру, итальянскую пасту.

Хотя иногда мы отходим от концепции и даем нашим гостям возможность попробовать блюда других стран мира. Например, мы делали неделю итальянской и французской кухни, во время каникул сделали раздел доставки «паназиатская кухня». Борщ можно заказать во многих заведениях, но каждое блюдо представлено у нас в абсолютно современном и самобытном прочтении, кстати, как и борщ.

И очень важно то, что мы готовим блюда в русской печи, или на углях — никакого электричества.

— Правильно понимаю, что в Барнауле у вас практически нет конкурентов в своей нише, вы предоставляете своего рода уникальный продукт?

— Получается, что так, и нам это приятно. Наверняка есть ребята, которые готовят что-то русское, кто варит, например, борщ. У нас нет такого, скажем, «банального» ассорти, которое предлагают все заведения. Мы стараемся следить за коллегами из Москвы, вдохновляемся их более свежим и вперед идущим взглядом на отношение к блюду. Уходим от сложной подачи к простой, делая акцент на интересные вкусовые сочетания ингредиентов.

Но при этом мы занимаемся исключительно русской кухней, работаем только в одном направлении. И менять его не хотим.

Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин

За 2 часа закончились все продукты

— И всё-таки, почему вы были уверены, что концепция русской кухни окажется столь востребованной в нашем городе?

— Мы не работали со статистикой — открытие было весьма спонтанное, а потому и очень интересное. Ресторан снискал популярность уже в первый день. 16 августа 2018 года мы открылись в 9 утра. И собрали полную посадку, у нас через 2 часа закончились продукты. Все нам говорят, что, дескать, вы лукавите — но нет, у нас действительно закончились продукты. Всё, что было — все изрезали, приготовили и раздали.

Сотрудники попадались на пути

— Для ресторанного бизнеса очень важна команда. Как вы подбирали персонал?

— По большому счету, люди сами находились, сами заявляли о себе. Как только нам выделили помещение, и у нас загорелись глаза — нарисовали план ресторана, что это будут два этажа, детская комната и закрытая летняя площадка, где можно проводить какие-то мероприятия. Всё это людям очень понравилось, и они сами начали попадаться на нашем пути.

— Прямо на пути?

— Да, кроме шуток. Много случайных знакомств. К примеру, когда мы приходили на встречу с поставщиком, знакомились с человеком, который казался нам очень интересным и в дальнейшем необходимым. Это был первый повар — Сергей Тернов, хотя с ним не проработали даже года.

Николай Ващенко.
Николай Ващенко.
Дмитрий Лямзин

В основном, на нас работало сарафанное радио, общие знакомые. Это касается не только поваров, но и маркетологов, и управляющих компании. При этом мы не пытались размещать вакансии в соответствующих сервисах или на площадках.

— Правильно ли я понимаю, что вам помогла и известность «Мяснухи»?

— Имидж «Мяснухи» действительно помог. Но состав мы собирали заново, хотя некоторые кадры всё-таки сохранили. На то время «Мяснуха» еще работала, когда мы уже начали заниматься «Ясной поляной» — стройкой, ремонтом и т. д.

— Расскажите, кто входит в команду «Ясной поляны«?

— У нас много отделов. Есть отдел, который находится в зале, есть отдел, который находится на кухне. И везде есть ядро, которое тянет за собой каждый отдел. Если говорить, что мы самостоятельно своими руками и своими головами всё сделали — это неверно. Главная наша заслуга — мы правильно подобрали коллектив.

На сегодняшний день есть сильный шеф-повар, сильный управляющий и сильный маркетолог. Каждый занимается своим делом, управляющий ведет ресторан, зал — соблюдение стандартов ресторана, обучение персонала, всё это ложится на его плечи. Есть шеф-повар, который за собой тянет всех поваров, он занимается набором в штат на кухне.

Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин

Зозуля — больше, чем шеф-повар

— Ваш настоящий шеф-повар, Александр Зозуля, он является неким брендом «Ясной поляны». Говорят, что он, помимо прочего, определяет философию вашего ресторана?

— Да, мы гордимся тем, что работаем с Сашей. Он написал для нашего ресторана уже несколько основных меню и десяток специальных предложений, более 10 гастроужинов. Как мне кажется, ни один ресторан в городе столько не делал. Мы растем и развиваемся вместе с ним.

Философию ресторана определял так или иначе каждый сотрудник, который работал или работает с нами. Конечно, основной вектор задаю я. А делая акцент на бренд-шефе, мы просто подчеркиваем то, что нам действительно есть кем гордиться.

— Как вы познакомились с Зозулей? Он, насколько нам известно, работает с вами не с первого года?

— Саша сначала работал в Белокурихе. Повара в маленьких городах, да и любой, наверное, молодой парень, хочет перебраться в город покрупнее, потому что, наверное, скучно. Хочется расти, знакомиться, общаться. Услышали случайно, что Александр Зозуля планирует переехать в Барнаул. Мы сразу начали с ним переговоры.

После первой встречи поняли, что это наш человек. Мы сошлись с ними мыслями, понимаете? Он кайфует от того, что мы хотим получить. Он любит русскую кухню и отлично её готовит, получая огромное удовольствие от процесса. Для нас, он, конечно, больше, чем просто шеф-повар ресторана.

Что касается новых блюд — всё идет от него. Это опять же к тому, что у нас правильно подобрана команда. Мы все на одной волне — отдел маркетинга, зал и кухня.

Николай Ващенко.
Николай Ващенко.
Дмитрий Лямзин

Шеф-повар — это и есть книга рецептов

— На вашем сайте указано, что «Ясная поляна» не только сохраняет русские традиции, но и может предложить уникальные блюда, которые передают неповторимый региональный колорит. Расскажите, как происходил поиск таких рецептов?

— Это Сашина заслуга. У него за плечами огромный опыт, он — как большая книга рецептов. Иногда он интуитивно подбирает ингредиенты, беря за основу местный продукт, а остальное как бы дорабатывая вспомогательными ингредиентами, которые помогают раскрыть вкус основного. Вопрос опыта.

Человек не только знает все то, что есть в современном мире общепита. Ему известно и то, что готовили наши предки.

— Сколько за всё время существования «Ясной поляны» вы сменили меню?

— Опять же, практически все меню, которые когда-либо были у нас — заслуга Зозули. Мы хотим, чтобы у нас всегда было много гостей и им всем было интересно. У нас куча «постоянников», как и в любом другом заведении. Им, конечно, в какой-то момент начинает надоедать еда. Они ходят к нам каждый день, перепробуют всё, что есть в меню и затем пойдут по второму кругу — это не дело. Поэтому мы не пытаемся каждый день работать над созданием новых блюд, продумываем всё до мелочей.

Меню меняем достаточно часто. Зозуля проработал год и за это время поменял примерно четыре меню. Это постоянно сезонное предложение.

Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин

О работе с поставщиками

— Расскажите, как происходит ваша работа с поставщиками? Вы готовите довольно-таки редкие блюда — например, из мяса ягненка «эдильбаевской породы». Едва ли крупные поставщики способны обеспечивать вас таким продуктом.

— Работа с поставщиками была проделана очень большая, ей также занимается Саша и управляющие. Мы стараемся познакомиться со всеми фермерами Алтайского края, которые занимаются животноводством, молочными продуктами. Что касается ягненка — это действительно совсем небольшое фермерское хозяйство.

— Как происходит поиск поставщиков?

— Сарафанное радио, честное слово, они попадаются на пути. Барнаул — очень маленький город, да и Алтайский край совсем небольшой. Кто-то из знакомых, занимающийся общепитом, дал контакты. Кто-то сказал: «Коль, здесь выращивают ягненка» и — все.

Очень много поставщиков, которые сами приходят, потому что хотят зайти в общепит, в ресторан. Есть крупные и небольшие поставщики, они все из Алтайского края.

О сохранении памятника архитектуры

— «Ясная поляна» расположена в здании памятнике архитектуры, какие ограничения это на вас накладывает?

— Наша задача — сохранить здание в прежнем виде. На мой взгляд, мы успешно справляемся с этим. Технически мы ничего не меняли, каждая стена, какой она была с начала XIX века и до сегодняшнего дня никак не изменилась. Изменился декор — двери, мебель, но не более того. Я бы даже сказал, что мы улучшили интерьер, потому что он был в очень плохом состоянии.

Следует понимать, что мы не являемся собственниками, а арендуем здание, поэтому, к примеру, реставрация фасадов лежит не на наших плечах. Что касается коммуникации и интерьера, стен — это наша история. Здесь мы делаем так, как хотим делать. Но мы все равно пытаемся сохранить историческую привлекательность здания.

Николай Ващенко.
Николай Ващенко.
Дмитрий Лямзин

О туркластере

— «Ясная Поляна» возникла в рамках туркластера. Это что-то приносит вам? Нужно ли выполнять какие-либо обязательства?

— Мы часто общаемся с Татьяной Сибиркиной — руководителем туркластера. Есть планы на дальнейшее сотрудничество. Никаких обязательств перед городом у нас нет, но мы, так или иначе, помогаем нашим коллегам. К примеру, скоро в Барнауле будет проходить этап Кубка мира по гребле, и мы хотим попробовать объединиться в этом формате. Приедет много туристов, мы хотим поучаствовать и тем самым привлечь новых гостей. И, в свою очередь, туркластер нам тоже достаточно неплохо помогает.

— Например?

— В основном, это технические моменты. Сами понимаете, старый город, были достаточно серьезные сложности с коммуникациями: канализация, вода, электричество и т.д. Нужно было покрасить стены, поставить мебель. Туркластер в этом отношении нас подталкивал — знакомил с людьми, которые могли нам в этом помочь.

О подготовке ко второй волне пандемии

— Как в вашем бизнесе происходит подготовка ко второй волне коронавируса?

— Каждый день мы над этим работаем, пытаемся что-то изменить, ввести новые блюда, увеличить предложение, расшириться в сервисе «Яндекс.Еда». Много моментов. Что касается первой волны, мы не были готовы к тому, что нас возьмут и закроют, мы работали в формате ресторана, у нас никогда не было доставки. Мы работали с такими блюдами, которые практически невозможно доставить домой.

Сегодня мы к этому готовы. Сейчас у нас в меню есть блюда, предназначенные для доставки, которые пользуется большим спросом — это пицца, паназиатская кухня.

Вы можете заказать еду через чат-бот, оформить предзаказ и забрать еду самостоятельно. Также, поскольку нас не закрывают, вы можете заказать еду, чтобы не задерживаться в обеденное время, приехать в ресторан и ваши блюда уже будут ждать вас на столе. Вам останется только сесть, пообедать и дальше поехать по делам.

Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин
Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин
Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин
Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин
Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин

— Ставит ли вторая волна новые задачи?

— Пожалуй. Нас не закрывают, мы работаем в формате открытого ресторана. Люди немного напуганы, стараются все-таки не ходить в общественные места. А концепция ресторана семейная, домашняя. «Постоянники» всегда приходили большой семьей. Ресторанам администрация сократила рабочий график, но мы, собственно, и до этого начали работать в «сжатом» режиме, поскольку людей сейчас, к сожалению, приходит всё меньше. Но при этом, как я и сказал, растёт популярность доставки.

О перспективах компании

— Расскажите о перспективах компании, планируете ли вы расшириться?

— Мысль о расширении у нас уже давно есть, хотим открыться в большом городе. В Алтайском крае мы будем представлены только в Барнауле, расширяться планируем за счет других регионов.

Но в ближайшее время этого не случится нужно пережить сложности, которые сейчас существуют. Поэтому будем в следующем сезоне менять меню однозначно, на существующем поработаем еще пару месяцев.

Николай Ващенко.
Николай Ващенко.
Дмитрий Лямзин

Почему стоит побывать в «Ясной поляне»

— Давайте напоследок попробуем сформулировать, почему жителям Барнаула, а также туристам, стоит побывать в «Ясной поляне»?

— Прежде всего, потому что у нас вкусно. Люди, которые за нами следят в рамках соц. сетей, видят, что мы делаем очень много для них. У нас не бывает месяцев, когда не происходит каких-либо мероприятий — у нас атмосферно и весело. Даже турист, который посещает Барнаул, может следить за нами в соцсетях, приезжать на концерты и другие интересные мероприятия. Концерты, конечно, пока небольшие, сами понимаете.

Я упоминал, что у нас проводится «Гастроужин» — Александр Зозуля выходит к гостям и рассказывает о своих блюдах, философии кухни. Также наш сомелье, рассказывает, почему тот или иной напиток подходит к определенной пище. Это все очень интересно и познавательно.

Специальный вопрос

— Когда вы начинали ресторанный бизнес — пользовались ли поддержкой регионального центра «Мой бизнес»? Например, проходили специальное обучение, брали поручительство по кредиту?

— С этими ребятами мы знакомы, но услугами не пользовались. Пока справляемся своими силами. Мы общаемся, я зарегистрирован у них на сайте, слежу за их деятельностью — на этой неделе мы встречались, планировали организовать совместное мероприятие. Но оно не состоялось, потому что отменили массовые мероприятия, в связи с новыми указами. В будущем планируем работать с центром «Мой бизнес».

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