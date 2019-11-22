«Владычица пивная»: российскую учительницу уволили за откровенный Twitter

Петербургскую учительницу уволили из школы за её слишком откровенный Twitter. Она писала туда под ником «владычица пивная», сообщает 78.ru.

«Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик», — прокомментировала учительница свое увольнение.

В школе другое видение ситуации. Там сказали, что к директору школы обратились обеспокоенные родители. Между директором и учительницей состоялся разговор. В итоге преподаватель написала заявление по собственному желанию.

По словам учительницы, школьники опечалены ее увольнением. Сама девушка еще не знает, чем будет заниматься дальше. Школу он хвалит и говорит, что «в плохой бы работать не стала».