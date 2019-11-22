«Владычица пивная»: российскую учительницу уволили за откровенный Twitter

«Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик», — прокомментировала учительница свое увольнение.
В школе другое видение ситуации. Там сказали, что к директору школы обратились обеспокоенные родители. Между директором и учительницей состоялся разговор. В итоге преподаватель написала заявление по собственному желанию.
По словам учительницы, школьники опечалены ее увольнением. Сама девушка еще не знает, чем будет заниматься дальше. Школу он хвалит и говорит, что «в плохой бы работать не стала».