Владимир Отмашкин рассказал о миллионе жилых «квадратов», сельском хозяйстве и сомнительных перспективах развития Барнаула

Сегодня группа компаний «Союз» является одним из надежнейших застройщиков России. Качество его высоток уже оценили тысячи жителей Барнаула и Новосибирска. Скоро будет запущено строительство в «золотом» квартале краевой столицы и на большом участке в Санкт-Петербурге. Но это далеко не все победы уходящего года. О главных прорывах девелопера «СК» рассказал генеральный директор ГК «Союз» Владимир Отмашкин.

Город будущего

— Владимир Николаевич, как вы оцениваете перспективы развития Барнаула?

— Это необъятная тема, раскрыть которую в полной мере вряд ли удастся. Если исходить из сложившейся ситуации, то их нельзя назвать хорошими. Что касается градостроения, то краевой столице не хватает адекватного, осмысленного проекта перспективы развития. В него должны войти решения минимум по трем принципиальным вопросам. Первый из них, который нигде всерьез не ставился, — проезд через железную дорогу. Барнаул разделен на северную и южную части, и это существенно осложняет решение транспортной, строительной и других важных задач.

Второй и третий вопросы — северный мост и статус земель в районе аэропорта им. Г. С. Титова. Точка зрения, что в Барнауле нет участков для жилищного строительства, ничем не обоснована. В северной части Барнаула порядка 800 га свободной земли. Учитывая ограничения, теоретически из этой площади можно использовать для строительства 400 га, что обеспечит минимум 5−6 лет освоения.

— Вы как-то сказали, что Барнаул рискует стать провинциальным городом. Что же мешает ему развиваться?

— Важно мыслить глобально и на перспективу. Так, при разработке корректировки генплана города всем задействованным сторонам следует взять в расчет такой неприятный факт, что Барнаул стал инвестиционно непривлекательным. В октябре городские СМИ с пафосом рассказали, что жители Алтайского края заняли третье место по количеству купленных в Москве квартир. Это катастрофа. Причем нужно понимать, что в Центральную Россию, как и в другие более успешные регионы, уезжают именно молодые перспективные барнаульцы. И этот процесс напрямую связан с отставанием в развитии города. Клубок старых и постоянно возникающих в связи с этим вопросов нельзя разрубить на несколько частей. Его нужно распутывать, принимая сложные решения.

Городу не хватает инвесторов, промышленности. Они не появятся до тех пор, пока Барнаул не станет инвестиционно привлекательным. Для этого должны быть созданы подходящие условия, чтобы, выбирая между Красноярском, Новосибирском и Барнаулом, инвестор предпочел именно наш город. Главный фактор — создание условий, при которых себестоимость производимой продукции будет ниже, чем в других регионах. Без пересмотра среды обитания, транспортной схемы, тарифной и налоговой политики и т. д. это сложно будет сделать. Если же проигнорировать проблему, то Барнаул может превратиться не просто в провинциальный город, а в город-призрак.

По всем фронтам

— Владимир Николаевич, год был полон вызовов, но были и большие достижения. Подводя итоги, расскажите, какие события стали наиболее знаковыми?

— Событий было много, и нам действительно есть чем гордиться. Во-первых, начиная с появления на свет компании, был построен миллионный квадратный метр жилья. Темпы производства постоянно растут, но миллион — это внушительная цифра.

Во-вторых, мы закончили реконструкцию завода железобетонных изделий в Санкт-Петербурге. Он уже готов выпускать порядка 60−70 тыс. кв. м плит ежегодно. «Союз» купил в ближайшем пригороде Северной столицы хороший участок порядка 10 га для комплексной застройки, и мы готовы в ближайшее время приступить к возведению ЖК «Сибирь».

Кроме того, запущена вторая очередь новосибирского домостроительного комбината. Его мощность значительно выросла, теперь предприятие будет выпускать до 90 тыс. кв. м в год.

— Помимо строительства вы активно развиваете сельское хозяйство в Алтайском крае. В этом году начали заниматься еще и животноводством. Есть результат?

— На сегодняшний день мы выращиваем кроликов, птицу и крупный рогатый скот. В этом году закупили 50 быков. Но планов еще много. В перспективе — развивать направление, связанное с производством молока.

— Был ли в этом году серьезный прорыв на «Алтайгеомаше»?

— Мы завершили разработку новой буровой установки. Экспериментальная машина уже показывает хорошие результаты. Геологическая разведка сегодня в сложном положении, в том числе из-за пандемии. Но наша основная задача — закончить усовершенствование установки, чтобы она давала максимальный результат.

Жилые «квадраты» и зеленые зоны

— В этом году «Союз» стал обладателем «золотого» участка в Барнауле. Будет ли там построено что-то особенное, неординарное?

— Для нас каждый построенный жилой комплекс — это особенный проект. Они — как родные дети, поэтому сложно выделить один, как нечто неординарное. В то же время в строительство каждого квартала мы стараемся внести что-то новое. На так называемом «золотом» участке площадью почти 13 га мы впервые возведем высотку в 22 этажа. Попытаемся спроектировать объекты так, чтобы вывести легковой транспорт на периферию. Трафик большой, загруженность главных магистралей города колоссальная, из-за чего в часы пик встают километровые пробки.

Архитекторы не стоят на месте, у них появляются все новые идеи, которые реализуются в интересных проектах. Иными словами, мы не будем отходить от своих традиций и постараемся создать все условия для комфортного проживания барнаульцев. Полагаю, мы не раз показывали это в своей работе. Для нас качество — не просто слова, это наши дела, высоко оцененные жильцами.

— Новый ЖК будет таким же зеленым, как и остальные?

— Безусловно, мы будем продолжать озеленять жилые кварталы, и не только в Барнауле, но и в каждом городе, куда заходим для строительства. Я называю это созданием нормальной среды обитания для людей. Для «Союза» это в приоритете.

ООО «СЗ ИСК «СОЮЗ»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27,

Тел.: 8 (3852) 58-10-58

Сайт: isk-soyz.ru

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