Владимир Познер заявил о выходе из жюри ТЭФИ

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — написал Познер.
В 2018 году после критики журналиста организаторы теленаграды изменили правила голосования за финалистов конкурса, пишет polit.ru.
Тем не менее, по мнению журналиста, конкурс утратил «демократические принципы, которые изначально легли в его основу», пишет znak.com.
Председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой заявил, что не будет реагировать на заявление Владимира Познера об отказе участвовать в премии ТЭФИ, так как он «написал своей мнение», сообщает РИА Новости.
Премия ТЭФИ был учреждена фондом «Академия российского телевидения» (АРТ) в 1994 году с главной задачей проводить ежегодный конкурс лучших телевизионных работ России. С 2014 года организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство «Комитет индустриальных телевизионных премий».