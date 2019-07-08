Владимир Познер заявил о выходе из жюри ТЭФИ

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — написал Познер.