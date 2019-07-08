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Жизнь

Владимир Познер заявил о выходе из жюри ТЭФИ

Журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий и отказывается «от какого-либо участия» в премии ТЭФИ.

Владимир Познер.
Владимир Познер.
pozneronline.ru

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — написал Познер.

В 2018 году после критики журналиста организаторы теленаграды изменили правила голосования за финалистов конкурса, пишет polit.ru.

Тем не менее, по мнению журналиста, конкурс утратил «демократические принципы, которые изначально легли в его основу», пишет znak.com.

Председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой заявил, что не будет реагировать на заявление Владимира Познера об отказе участвовать в премии ТЭФИ, так как он «написал своей мнение», сообщает РИА Новости.

Премия ТЭФИ был учреждена фондом «Академия российского телевидения» (АРТ) в 1994 году с главной задачей проводить ежегодный конкурс лучших телевизионных работ России. С 2014 года организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство «Комитет индустриальных телевизионных премий».

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