Владимир Путин назначил новую дату Парада Победы

Президент России Владимир Путин объявил, что Парад Победы на Красной площади в Москве и в других городах пройдет 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства приказал начать подготовку к этому событию. Обеспечением строгого режима безопасности займется глава Минобороны Сергей Шойгу. Ему Путин поручил свести к минимуму все риски.

«Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал президент по итогам рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин отметил, что во время акции «Бессмертный полк» невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому она пройдет 26 июля, после Парада ВМФ.

«Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша „Бессмертного полка“ на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать», — отметил президент.