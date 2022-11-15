15 ноября
﻿
Жизнь

Владимир Путин присвоил звание «Город воинской доблести» Мелитополю и Мариуполю и звание «Город трудовой доблести» 9 городам

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Город воинской доблести» Мелитополю и Мариуполю, а также увековечил звание «Город трудовой доблести» за 9 другими городами. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Открытие стелы "Город трудовой доблести".
Открытие стелы "Город трудовой доблести".
Анна Зайкова

Звание «Город воинской доблести» торжественно получили Мелитополь и Мариуполь. Присудить данное звание городам предлагал Глава РАН Геннадий Красников во время доклада президенту РФ.

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — сказано в указе президента РФ.

Также почетного звания «Город трудовой доблести» были удостоены 9 российских городов. Это Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.

«За значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость