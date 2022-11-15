Владимир Путин присвоил звание «Город воинской доблести» Мелитополю и Мариуполю и звание «Город трудовой доблести» 9 городам

Звание «Город воинской доблести» торжественно получили Мелитополь и Мариуполь. Присудить данное звание городам предлагал Глава РАН Геннадий Красников во время доклада президенту РФ.
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — сказано в указе президента РФ.
Также почетного звания «Город трудовой доблести» были удостоены 9 российских городов. Это Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.
«За значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе.