15 ноября
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Жизнь

Звание «Город воинской славы» предложили присвоить Мелитополю и Мариуполю

Президенту РФ Владимиру Путину предложили присвоить Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы». Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава РАН Геннадий Красников во время доклада президенту РФ предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю.

Этот вопрос подняли на заседании российского организационного комитета «Победа». На нем подняли вопросы о присвоении почетных званий — «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», сообщает ТАСС.

Звание «Город воинской славы» присваивают городам, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм».

Это звание носят 45 российских городов.

Владимир Путин подчеркнул, что заявки Мариуполя и Мелитополя на звание «Город воинской славы» подчеркивают общность исторической памяти.

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