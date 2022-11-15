Звание «Город воинской славы» предложили присвоить Мелитополю и Мариуполю

Президенту РФ Владимиру Путину предложили присвоить Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава РАН Геннадий Красников во время доклада президенту РФ предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю.

Этот вопрос подняли на заседании российского организационного комитета «Победа». На нем подняли вопросы о присвоении почетных званий — «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», сообщает ТАСС.

Звание «Город воинской славы» присваивают городам, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм».

Это звание носят 45 российских городов.

Владимир Путин подчеркнул, что заявки Мариуполя и Мелитополя на звание «Город воинской славы» подчеркивают общность исторической памяти.