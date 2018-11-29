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Жизнь
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Владимир Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Президент страны подписал закон, согласно которому гражданам не придется доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, что ранее являлось одним из условий предоставления населению субсидий и компенсаций. Правда нововведение начнет действовать только с 2021 года.

Квитанция за услуги ЖКХ.
Квитанция за услуги ЖКХ.
Фото из архива редакции.

Речь идет об изменениях в Жилищный кодекс. «Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <…> самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается», — гласит одна из поправок.

Параллельно в законе сохраняется положение о том, что субсидии не предоставляются тем гражданам, у которых есть подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом непогашенная задолженность по оплате ЖКУ, образовавшаяся за период не более чем три последних года. «Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <…> получает из системы», — сказано в документе.

Как сообщает РБК, документ был принят Госдумой в начале ноября. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты.

Почему сдвинулись сроки?

Нововведение заработает в России только с 2021 года.

«Почему сегодня сдвинули чуть ли не на два года, на 1 января 2021 года? А потому, что Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) еще в полной мере не заработала», — объяснял в беседе с изданием Gazeta.ru​ заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

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