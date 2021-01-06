Владимир Путин решил потратить налоги богатых на лечение больных детей

«У меня на столе лежит проект указа о создании — мы договаривались об этом — фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — сказал он.