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Жизнь

Владимир Путин решил потратить налоги богатых на лечение больных детей

Российский президент Владимир Путин 5 января в ходе совещания по социальным вопросам объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями, в него поступит около 60 млрд рублей от сбора НДФЛ.

Владимир Путин встретился с детьми, приехавшими на кремлёвскую ёлку. 26 декабря 2017 года.
Владимир Путин встретился с детьми, приехавшими на кремлёвскую ёлку. 26 декабря 2017 года.
kremlin.ru

«У меня на столе лежит проект указа о создании — мы договаривались об этом — фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — сказал он.

Как напомнил глава государства, речь идет о том, чтобы использовать средства, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для тех граждан, которые получают доходы свыше 5 млн рублей.

«Таким образом мы получим дополнительных доходов около 60 млрд рублей. Договорились, что создадим фонд, о котором я уже упомянул, и направим его на эти цели, на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах», — приводит слова Путина RT.

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