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Жизнь

Владимир Рыжков заявил о желании побороться за кресло депутата Госдумы

Алтайский оппозиционер Владимир Рыжков заявил о своем возможном участии на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он рассказал во время программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы».

Владимир Рыжков путешествует по Алтаю.
Владимир Рыжков путешествует по Алтаю.
www.facebook.com/vladimir.ryzkov

Речь о перспективах оппозиции зашла в ходе короткого перерыва, поэтому разговор оказался доступен только в видеозаписи на канале «Эха» на YouTube, пишет «Банкфакс». Ведущий Алексей Соломин поинтересовался у Рыжкова, когда тот вернется к активной политической деятельности. Тот заявил, что в ближайшее время планирует помогать своим товарищам на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Владимир Рыжков,
политик:

Мне предлагали идти на Мосгордуму, но все-таки я не московский человек, не городской человек, я сибиряк, и это немного не моя тематика. Думаю, нам всем сейчас нужно думать о выборах в Госдуму 2021 года, и думать, как демократы и либералы к ним подготовятся.

1999 год, Владимир Рыжков.
1999 год, Владимир Рыжков.
Анна Зайкова

Рыжков отметил, что в 2016 году верил в то, что «со своей прекрасной десяткой «Яблока», сможет сформировать «хотя бы небольшую боевую фракцию». Сейчас он планирует проанализировать предыдущий опыт и «усилиться к 2021 году».

В 2021 году, по прогнозам Рыжкова, оппозиционные настроения должны усилиться в связи с ухудшением экономической ситуации. Это, по его мнению, даст либералам и демократам шанс выступить куда удачнее, чем в 2016 году, когда среди россиян еще господствовало чувство эйфории после присоединения Крыма.

В сентябре 2016 года Рыжков баллотировался в Госдуму по Барнаульскому одномандатному округу. Однако в итоге политик набрал немногим более 11%, пропустив вперед всех представителей парламентских партий.

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