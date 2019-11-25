Владимир Лукин принял участие в совещании по проблемам ЖКХ в Иваново и области

В начале ноября в Иваново прошло заседание, главным вопросом которого стали проблемные ситуации в области ЖКХ и способы их решения. Мероприятие было организовано по личной инициативе сотрудников предприятий, работающих в жилищно-коммунальной сфере. Во встрече приняли участие:

Одним из приглашенных представителей аппарата губернатора стал Владимир Валерьевич Лукин, ответственный за сферу ЖКХ.

Обсуждение программы капитального ремонта

Первоочередный вопрос, который обсудили участники мероприятия — неудовлетворительная ситуация с программой капремонта многоквартирных домов, распространившаяся, в том числе, на Ивановскую область.

Специалисты рассмотрели актуальное качество жилых зданий, отремонтированных двумя годами ранее. По словам Владимира Лукина, в большинстве случаев ремонт выполнен не в полном объеме. В рамках мероприятия также обсудили:

Нерациональное расходование денежных средств , выделенных на реставрацию ветхого жилья.

выделенных на реставрацию ветхого жилья. «Плачевное» финансовое положение Регионального фонда из-за проблем со сбором денег.

Несостоятельность программы капитального ремонта , утвержденной в 2014 году. Так , Владимир Лукин считает , что качественно и «полноценно» выполнить работы в установленные сроки ( три года) нереально , поскольку это процесс «тормозят» руководители муниципальных организаций. А в некоторых случаях , невозможность своевременного завершения капремонта объясняется банальным отсутствием финансов.

По словам советника губернатора, власти города Иваново не раз обращали внимание на низкое качество исполнения поставленных задач в масштабах отдельных районов и городов. Эта проблема актуальна для всех Федеральных программ, под которые попадает Ивановская область. Руководители огромного количества муниципальных предприятий подходят к выполнению своих обязанностей недостаточно ответственно, вплоть до «саботирования» работы. При обсуждении непосредственно программы капремонта, Владимир Валерьевич объяснил, что речь идет не только о многоэтажных зданиях, но и о ветхих домах, постройках, которые находятся в аварийном состоянии. «Возраст» некоторых сооружений превышает 80−90 лет — восстанавливать подобное жилье нецелесообразно.

Еще одна причина проблем капитального ремонта — администрации муниципальных органов и управляющих компаний никак не взаимодействуют между собой. Владимир Лукин отметил, что с жителями домов также никто не обсуждает подобные вопросы, состояние зданий не проверяют годами, с должников денежные средства не взыскиваются — отсюда «недофинансированность» муниципалитетов. Результат такого халатного отношения к своим обязательствам очевиден — большая часть денег собственников, поступающих в Фонд капремонта, идут не по назначению, а на реставрацию заведомо «безнадежных» сооружений. Отсутствие четко организованной системы взыскания долгов привело к тому, что уже четыре года подряд финансов на осуществление программы в полном объеме нет и не предвидится.

В ходе обсуждения участники мероприятия пришли к выводу: необходимо подготовить обращение от лица всех деятелей общественных организаций на имя председателя областного Правительства. О проблеме капремонта известно уже давно, однако ранее эта тема не поднималось, соответственно, никаких решительных действий предпринято не было. Владимир Валерьевич Лукин уверен, что региональному Правительству необходимо в самые сжатые сроки разработать и внедрить стратегию, которая поможет выйти из сложившейся ситуации. Это очень важно, поскольку невыполнение программы грозит негативными последствиями:

Снижение доверия населения Иваново и Ивановской области к местным властям.

Массовые неуплаты долгов за услуги ЖКХ.

Полный «провал» государственной концепции.

Однако сложности осуществления программы капитального ремонта — не единственный вопрос, волнующий участников встречи.

Другие проблемы в жилищно-коммунальной отрасли

Несмотря на то, что до наступления зимы осталось менее месяца, далеко не все субъекты РФ готовы к началу отопительного сезона. В число «проблемных» регионов попала Ивановская область. По словам Владимира Лукина, местные теплоснабжающие и теплосетевые организации несвоевременно выполнили требования по готовности к прохождению этого периода. Советник губернатора подчеркнул, что важно не допустить сбоев, которые отмечались в прошлом году.

Еще одна актуальная, но активно решаемая проблема ЖКХ в Иваново — несанкционированные свалки во дворах жилых домов. Владимир Лукин, который уже поднимал этот вопрос на встрече с председателем комитета по экологии сказал, что на ликвидацию мусорных площадок в 2019 году выделено более 10 миллионов рублей. Только за последние две недели было ликвидировано пять «стихийных» свалок, и ответственные организации планируют не останавливаться на достигнутом. На сегодняшний день ликвидации требуют еще 15 объектов.

Владимир Валерьевич Лукин высказал мнение что несанкционированные свалки в Иваново возникают из-за недостаточного количества узаконенных мусорных площадок. По решению советника губернатора уже установили более десятка новых крупногабаритных контейнеров.

Несмотря на то, что региональные операторы регулярно проводят очистку территории и вывозят скопившийся мусор, рядом с баками практически каждую неделю образуется очередная свалка. В отходах присутствуют ветки деревьев, бытовой и строительный мусор. Владимир Лукин пояснил, что даже ежедневная уборка не решит проблему. Вероятно, поможет пересмотр графика вывоза отходов или размещение дополнительных баков для крупногабаритных ТБО. Представитель аппарата губернатора пообещал участникам встречи в ближайшее время связаться с региональным оператором, ответственным за обращение с коммунальными отходами.