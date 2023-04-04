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Жизнь

Владлена Татарского наградили орденом Мужества посмертно

Погибшего во время взрыва Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) наградили орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владлен Татарский
Владлен Татарский
Социальные сети Владлена Татарского

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — указано в документе.

Напоминаем, что Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе в доме 25 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. В кафе Street Food Bar № 1 у Татарского проходила творческий вечер.

Во время вечера одна из посетительниц подарила военкору статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.

Во время взрыва пострадало 32 человека.

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