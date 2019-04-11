Власть, депутаты и жители на Алтае засыпали «мусорных» регоператоров претензиями

За сутки регоператоры по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) в Алтайском крае получили претензии и со стороны депутатов, и со стороны чиновников. Компании, судя по сообщениям жителей, не исполняют обязанности — не вывозят мусор. Власти грозят принять меры, а от недобросовестных регоператоров «избавиться» совсем.

Жалобы от жителей на «мусорных» операторов поступают ежедневно. Речь идет о Славгородской и Заринской зонах. Регоператоры не вывозят мусор, не взаимодействуют с жителями и властями.

На заседании координационного совета в краевом правительстве прозвучал категоричный вариант решения проблемы. Если Славгородский оператор («Позитив 88») не справляется, значит от него стоит избавиться, передает слова вице-губернатора Александра Лукьянова ГТРК «Алтай».

Александр Лукьянов,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Не справляется он — давайте от него избавимся. Единственное, что мы делаем, это для него выхаживаем тарифы, и всё. Любое аппаратное совещание у губернатора, любое совещание, везде: «тариф занижен, он не справляется, потому что нет денег». А у него, кроме табуретки и ручки, ничего нет! С органами он не взаимодействует, ни с городскими, ни с районными, ни с сельскими. С населением не работает.

О грубых нарушениях со стороны регоператора сигналы поступают из Заринской зоны, пишет пресс-служба «Единой России». Компания «Спецобслуживание-Центральное» до сих пор не заключила договор с полигоном для захоронения ТКО, а перед руководством полигона уже есть долг на сумму более 400 тысяч рублей.

Также есть несоответствие в части взятой с населения платы и фактического объёма оказанных услуг по обращению ТКО. Отмечается, что расхождение составляет около 1 млн рублей.

Управление краевого Роспотребнадзора проверило работу регоператора. Выяснилось, что сбор и вывозится мусор из частного сектора Заринска не ежедневно, а в Залесовском районе вывоз был организован только с 1 марта и только в райцентре. Не был организован сбор и вывоз также в Заринском, Кытмановском и Тогульском районах.

Мусор. СС0

Сергей Приб,

руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Отменять реформу никто не будет, поэтому будут приниматься меры в отношении недобросовестных региональных операторов, возложивших на себя обязательства, которые не могут выполнить.

Депутат АКЗС Владислав Вакаев по итогам обсуждений реформы по ТКО в правительстве написал в Facebook, что также речь шла о создании инфраструктуры для приема, сортировки и переработки мусора. И с этим тоже есть проблемы.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Представитель Роспотребнадзора Лариса Зубова обратила внимание на проблему, которая может поставить под вопрос процесс создания инфраструктуры для приема, сортировки и переработки мусора. Всего в крае по ее словам запланировано создать 61 такой объект. Но каждый из них должен пройти сложную, длительную и затратную процедуру согласования в Москве. И пока на экспертизу не предоставлено ни одного объекта.

В краевом минстрое уверяют, что ведомство занимается этим вопросом.

Зоны ТКО в Алтайском крае

Алтайский край разделен на семь зон — Алейскую, Барнаульскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Рубцовскую и Славгородскую.

В Славогородскую зону входит Славгород, Яровое, а также Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский, Хабарский районы.

В Заринскую зону входит Заринск, а также Заринский, Залесовский, Кытмановский и Тогульский районы.