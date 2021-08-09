Власти Алтая отрицают сжигание отходов коронавирусных госпиталей на свалке

В соцсетях опубликовали кадры со свалки в Майминском районе Республики Алтай, где якобы утилизируют отходы коронавирусных госпиталей, пишет Тайга.инфо .

Дым над полигоном у Маймы.

Чиновники утверждают, что утилизация отходов проводится за пределами региона в специальных печах «в соответствии со всеми установленными нормами и правилами».

«На полигонах твердых бытовых отходов или других коммерческих предприятиях в Майминском районе Республики Алтай утилизация медицинских отходов коронавирусных госпиталей не производится», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сбор, обеззараживание и упаковка медицинских отходов проводится непосредственно в медучреждениях, подчеркнули в правительстве Алтая.