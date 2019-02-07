Власти Алтайского края пытаются исправить неработающий механизм закона о тишине

Полномочия составлять протоколы на нарушителей регионального закона о тишине в Алтайском крае собираются передать от муниципалитетов полиции. Это позволит сделать закон действенным: пока из-за несовершенства механизма на практике он так и не заработал в полную силу .

Как собираются изменить механизм

Сейчас полиция, когда ее вызывают недовольные шумом соседи, вправе написать лишь рапорт о случившемся. А штраф можно выписать только на основании протокола. В такой ситуации протокол должны составить уполномоченные лица — муниципальные чиновники, но для этого им нужно взять объяснения с нарушителя.

Так как добровольно в администрацию объясняться никто, как правило, не приходит, чиновникам приходится выезжать по адресу и пытаться застать человека в его квартире. Но в рабочее время многих нарушителей спокойствия просто не оказывается дома. Пока его «ловят», срок привлечения к ответственности истекает.

Теперь же полицию хотят наделить полномочиями выписывать протоколы. В Алтайском краевом законодательном собрании эту тему уже обсудили с руководством полиции. На одной из ближайших сессий депутаты планируют внести необходимые изменения в краевые законы. После этого нужно будет подготовить и подписать соглашение с МВД России.

Председатель совета дома в одном из кварталов Индустриального района Константин Морозов, недовольный текущей работой механизма, опасается, что бюрократические процедуры затормозят этот процесс. Из слов депутатов следует, что такой риск есть

Андрей Осипов,

председатель комитета АКЗС по правовой политике:

Как быстро полицейские края получат право фиксировать определенные региональным законом правонарушения, зависит от сложности и длительность согласительных процедур: во-первых, одной из сторон соглашения выступает глава федерального министерства; во-вторых, документ должен пройти правовую экспертизу Минюста; и, наконец, соглашение вступит в силу только после утверждения распоряжением правительства Российской Федерации.

Когда можно или нельзя шуметь?

По закону Алтайского края , который вступил в силу 10 января 2018 года , соблюдать тишину следует: с 22.00 до 8.00 с понедельника по пятницу включительно;

с 22.00 до 9.00 в субботу , воскресенье и в нерабочие праздничные дни;

воскресенье и в нерабочие праздничные дни; с 13.00 до 15.00 — это ежедневные «часы тишины» в квартирах и подъездах в многоквартирных домах , жилых домах , общежитиях;

жилых домах общежитиях; с 20.00 до 9.00 в будние дни и по субботам ( а в воскресенье круглосуточно) нельзя делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов , построенных менее полутора лет назад.

По-прежнему можно шуметь: во время официальных спортивных и культурно-массовых мероприятий;

во время богослужений , религиозных обрядов и церемоний;

религиозных обрядов и церемоний; в новогоднюю ночь с 10 вечера до 6 утра.

Тишина , молчание. СС0

Что нарушает тишину?

К действиям , нарушающим тишину и покой граждан , по закону относятся: громкая музыка в транспорте , на/в объектах торговли , общественного питания , организациях досуга,

на/в объектах торговли общественного питания организациях досуга, крики , свист , пение , игра на музыкальных инструментах,

свист пение игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств,

неоднократное ( три и более раз) неотключение автосигнализации,

три и более раз) неотключение автосигнализации, проведение ремонта в квартире или в нежилом помещении,

проведение земляных , ремонтных , строительных , разгрузочно-погрузочных и других видов работ с применением механических средств и технических устройств.

На сколько могут оштрафовать за нарушение?

Физлица заплатят от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Должностные лица — от 1 до 10 тыс. рублей, юридические лица — от 5 до 10 тыс. рублей.

Как ужесточили закон?