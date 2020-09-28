Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября 11°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Власти Алтайского края планируют сократить плановую медпомощь из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Алтайского края рассматривает вопрос о сокращении плановой медицинской помощи из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом на пресс-конференции 28 сентября заявил глава ведомства Дмитрий Попов.

Доктор. Медицина.
Доктор. Медицина.
unsplash.com.

Речь идет о больницах и поликлиниках в крупных городах, где больше всего растет количество заболевших в том числе и внебольничными пневмониями, это Барнаул, Бийск, Рубцовск.

«Мы будем рассматривать очень внимательно сокращение плановой медпомощи в поликлиниках и стационарах», — заявил Попов.

Это необходимая мера, чтобы привлечь на борьбу с COVID-19 больше медиков и снизить нагрузку.

Министр добавил, что более 2 тыс. коек для ковид-больных развернули в крае на данный момент, также планируется около тысячи мест дополнительно оборудовать на этой неделе.

Сезонный рост ОРВИ активизировал и коронавирус, так как пути передачи у них идентичные, отметила замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Она добавила, что третий этап снятия ограничений не предполагает отмену масочного режима и соблюдения дистанции. Роспотребнадзор подготовил предложения для школ, больниц, предприятий и других учреждений по усилению противоэпидемических мероприятий.

Планируется усиление контроля соблюдения масочного режима со стороны полиции и Росгвардии, сказала Калинина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость