Власти Алтайского края планируют сократить плановую медпомощь из-за коронавируса

Речь идет о больницах и поликлиниках в крупных городах, где больше всего растет количество заболевших в том числе и внебольничными пневмониями, это Барнаул, Бийск, Рубцовск.
«Мы будем рассматривать очень внимательно сокращение плановой медпомощи в поликлиниках и стационарах», — заявил Попов.
Это необходимая мера, чтобы привлечь на борьбу с COVID-19 больше медиков и снизить нагрузку.
Министр добавил, что более 2 тыс. коек для ковид-больных развернули в крае на данный момент, также планируется около тысячи мест дополнительно оборудовать на этой неделе.
Сезонный рост ОРВИ активизировал и коронавирус, так как пути передачи у них идентичные, отметила замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.
Она добавила, что третий этап снятия ограничений не предполагает отмену масочного режима и соблюдения дистанции. Роспотребнадзор подготовил предложения для школ, больниц, предприятий и других учреждений по усилению противоэпидемических мероприятий.
Планируется усиление контроля соблюдения масочного режима со стороны полиции и Росгвардии, сказала Калинина.