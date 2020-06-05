Власти Алтайского края почти готовы дать добро на открытие курортов

Власти в Алтайском крае вплотную подошли к тому, чтобы принять решение о возобновлении работы курортов, которые приостановили деятельность на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 5 июня губернатор Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением коронавируса.

В ходе заседания обсуждались предложения об изменении действующего режима ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

«С учетом сложившихся в последние дни показателей распространения коронавирусной инфекции на заседании штаба принято решение провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в Алтайском крае», — указывают в региональном кабмине.

В частности, планируется принятие согласованного решения о начале работы санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

Ранее стало известно, что санатории Белокурихи готовятся к возобновлению работы. Уведомление о графике открытия уже направили в краевой Роспотребнадзор.

Санаторий «Белокуриха» Евгения Родочинская

Так, 8 июня планировали открыть санаторий «Белокуриха» и курортную поликлинику, 15 июня намечалось открытие санатория «Катунь» и 22 июня — санатория «Сибирь».

Напомним, что по данным на 5 июня общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 2192 человека, в том числе 214 детей.

Скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев — иные причины смерти, два случая еще находятся на экспертизе.