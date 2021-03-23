Власти Алтайского края прокомментировали пикет многодетной матери, которую увезли на скорой

Власти Алтайского края отреагировали на историю с многодетной матерью из Барнаула, которая устроила пикет возле администрации 23 марта. Как сообщили в правительстве, Елена Воронцова получает всю социальную помощь, положенную ей по закону.

Елена Воронцова обратилась к губернатору, чтобы получить земельный участок для строительства жилья. У женщины четверо несовершеннолетних детей, но своей очереди, по ее словам, она ждет уже пять лет. «Пока она живет в аварийном жилье, где зимой из-за промерзлого пола замерзает даже стиральная машина», — передает «Сибирь. МБХ медиа».

В краевом правительстве сообщили, что дом, в котором живут Воронцовы, был приобретен на средства федерального маткапитала. Он действительно непригоден для жилья. Краевым маткапиталом, положенным при рождении третьего ребенка, семья еще не воспользовалась.



По данным администрации Первомайского района, номер Елены Воронцовой в очереди на получение земельного участка — 68-й.

«Отметим, что в Алтайском крае проживает 30 636 семей, имеющих трех и более детей. В очереди на получение земли в крае стоит 11 871 многодетная семья. С 2011 года участки предоставлены 4 573 семьям. Так, в 2020 году участки получили 753 семьи. Вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей находится в ведении органов местного самоуправления», — подчеркнули в правительстве Алтайского края.

Проблема предоставления земельных участков заключается в том, что они должны быть в собственности муниципалитета и обеспечены инженерными коммуникациями. «Именно поэтому темпы предоставления участков не такие быстрые», — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что многодетной матери Елене Воронцовой во время одиночного пикета в Барнауле стало плохо, женщину увезли на скорой.