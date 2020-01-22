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22 января -8°C

Власти Алтайского края рассказали, почему не могут пробиться к занесенным снегом селам

Два села в Чарышском и Змеиногорском районах остаются отрезанными от «большой земли» из-за непогоды. Подъездные дороги к ним так и не удается расчистить.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Об этом 22 января на заседании правительства Алтайского края сообщил министр транспорта Александр Дементьев.

По его словам процессу очистки мешает большой объем выпавшего рыхлого снега и сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.

При этом вопросам жизнеобеспечения населения ничего не угрожает. Лекарства и продукты подвозят гужевым транспортом.

Сейчас решается, как вывести из занесенного села Сосновка женщину на плановую операцию.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

По словам Александра Дементьева, также есть вопрос и по студентам, которым нужно ехать на учебу. Вывозить их планируется организованно.

В селах Уткино и Саввушки Змеиногорского района также есть проблемы с водоснабжением.

Как только удастся пробиться к водонапорной башне, на ней заменят насос. Пока это сделать не удается.

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