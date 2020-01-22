Власти Алтайского края рассказали, почему не могут пробиться к занесенным снегом селам

Об этом 22 января на заседании правительства Алтайского края сообщил министр транспорта Александр Дементьев.
По его словам процессу очистки мешает большой объем выпавшего рыхлого снега и сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
При этом вопросам жизнеобеспечения населения ничего не угрожает. Лекарства и продукты подвозят гужевым транспортом.
Сейчас решается, как вывести из занесенного села Сосновка женщину на плановую операцию.
По словам Александра Дементьева, также есть вопрос и по студентам, которым нужно ехать на учебу. Вывозить их планируется организованно.
В селах Уткино и Саввушки Змеиногорского района также есть проблемы с водоснабжением.
Как только удастся пробиться к водонапорной башне, на ней заменят насос. Пока это сделать не удается.