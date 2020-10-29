Новые запреты могут ввести в Алтайском крае из-за разгула коронавируса

29 октября в правительстве Алтайского края пройдет заседание регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Будут рассматриваться последние решения федерального Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор постановил ограничить время работы кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00. Рекомендация адресована руководителям регионов.

«Правительство края совместно с членами регионального оперативного штаба по коронавирусу сегодня рассмотрит решение федерального Роспотребнадзора по усилению ограничительных мер в регионах страны», — сообщили в «правительственном» Telegram-канале «Ленина, 59».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о возможности введения новых коронавирусных ограничений.

«Если мы не справимся с этой фазой, то будем говорить о дополнительных ограничениях», — предупреждала она.

В Алтайском крае, по данным на 29 октября, число заболевших COVID-19 составляет 18 781 человек, выздоровело — 15 936. За весь период умерло 748 пациентов.