Администрация Октябрьского района подала в суд на управляющую компанию «Жилко. Барнаул» и требует от нее демонтировать шлагбаумы, установленные на проезде Рыночном. Ранее администрация объясняла в соцсетях, что жильцы здешних многоквартирных домов установили их на общедомовой территории. Но затем все же усмотрела нарушения.

Обязать демонтировать

В 2022 году на улице Профинтерна ввели в эксплуатацию две жилые высотки, писал в мае прошлого года «Амител».

Подъезжают к ним по проезду Рыночному, и жильцы новых домов установили на это проезде два автоматических шлагбаума - между улицами Профинтерна и Пионеров. Что совсем не понравилось другим барнаульцам.

Уже летом в паблике «Барнаул 22» появилась заметка недовольного - дескать люди вынуждены объезжать ограждения по газону. Из-за машин газон пришел в негодность, а грязь поступает на проезжую часть.

Администрация Октябрьского района оперативно отозвалась в соцсетях.

Шлагбаум на проезде Рыночном. Barnaul22

Земельные участки, на которых расположены шлагбаумы, принадлежат многоквартирным домам по ул. Профинтерна, 28а и ул. Пионеров, 7б и находятся в общедолевой собственности. Собственники квартир приняли решение на общем собрании об установке шлагбаумов», - ответили в администрации.

Тем не менее в феврале 2024-го администрация района все же подала иск в арбитраж о демонтаже ограждений. Обязать снести их она намерена управляющую компанию «Жилко. Барнаул» (ее учредители и руководитель имеют новосибирский ИНН).

Ближайшее заседание по делу назначено на 26 июня. А вот причины, по которым мэрия требует сноса шлагбаумов, пока не указаны.

Шлагбаум на Рыночном проезде в Барнауле. Altapress.ru

Традиционные претензии

Известно, впрочем, что органы власти, требуя демонтировать ограждение, нередко ссылаются на нарушения норм пожарной безопасности.

Шлагбаумы, ворота и другие ограждения, по правилам, должны обеспечивать пожарным машинам беспрепятственный проезд. То есть открываться либо автоматически, либо дистанционно – при устройстве видео- или аудиосвязи с местом их установки.

Именно это нарушение было основанием для администрации Индустриального района требовать от ТСЖ демонтажа шлагбаума, установленного на въезде во двор дома на ул. Лазурная, 22.

При этом на шлагбаум жаловались жильцы соседней высотки, для автомобилей которых закрылся въезд в собственный двор. Правда, спор этот прекратился довольно специфичным способом. Какой-то вандал сломал шлагбаум и открыл путь для машин из соседней высотки - предмет спора исчез.

Суд не стал удовлетворять требования о демонтаже ограждения, а администрация района оспаривать этот отказ не стала.

Самое важное - в нашем Telegram-канале