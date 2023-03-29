Свои и чужие. Барнаульскому ТСЖ разрешили не сносить шлагбаум, который и так разрушили вандалы

Администрация Индустриального района проиграла судебный спор с ТСЖ «Лазурная, 22» о сносе шлагбаума, установленного товариществом на въезде во двор. Иск администрация подала после жалоб автовладельцев из соседней высотки. Но пока стороны пытались разрешить спор правовым путем, неизвестный вандал решил его неправовым: сломал шлагбаум и открыл путь для машин. Altapress.ru изучил этот конфликт и выяснил, о чем еще спорят соседние многоквартирные дома и как находят общий язык.

Конфликт не рассосался

Инцидент, побудивший администрацию Индустриального района подать иск о сносе шлагбаума, был скандальным, но локальным. Конфликтовали две соседние жилые высотки: на ул. Лазурная, 22 и ул. Балтийская, 25.

ТСЖ «Лазурная, 22» в октябре 2022 года установило шлагбаум на въезде во двор. Соседи с Балтийской (ТСЖ «Балтийская жемчужина») утверждали, что им закрыли единственный для машин проезд. Они стали жаловаться в администрацию, а затем и в СМИ.

Сам собой конфликт не рассосался, и администрация Индустриального района подала иск в арбитраж — потребовала демонтировать шлагбаум. Забегая вперед, скажем: успеха она не добилась. Впрочем, это, как оказалось, для движения машин уже и не важно.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная , 22. Катунь24

Огородили , чтобы сохранить

Недопонимание между жильцами двух соседних высоток проявилось еще в марте 2021 года. Тогда одно товарищество (с Лазурной) предложило другому (с Балтийской) разделить расходы на содержание проезда и парковки, которыми пользовались оба дома.

«Балтийцы» от предложения давать деньги на чужую придомовую территорию категорически отказались. В 2022 году появился новый повод. ТСЖ «Лазурная, 22» участвовало в программе «Формирование городской среды», которая, как вы знаете, требует софинансирования со стороны жильцов.

Обитатели высотки с Лазурной из своих карманов выложили на благоустройство дома (в том числе проезда и парковки) почти 295 тыс. рублей. Ямы засыпали, поставили новые бордюры и уложили новый асфальт.

А чтобы все это сохранить, общее собрание проголосовало за шлагбаум, ограничивающий движение чужих автомобилей. Но — «за исключением транспорта полиции, МЧС, скорой медицинской помощи и аварийных служб», — объяснил представитель ТСЖ «Лазурная, 22» на суде.

Скорая помощь. СС0

Доказательные план-схемы

В декабре 2022 года администрация Иидустриального района подала иск в арбитраж о сносе шлагбаума. На суде изучили все ее аргументы — в ответ ТСЖ «Лазурная, 22» представило контраргументы.

Проезд не соответствует нормам пожарной безопасности и препятствует доступу спецтехники.

Это не так, заявили в ТСЖ «Лазурная, 22». Товарищество установило на шлагбауме системы аудио и видео связи и наняло ЧОП «Ястреб». Охранники круглосуточно мониторили перегороженное место и могли дистанционно открыть его, например, для пожарных машин.

Проезд к зданию на Балтийской через двор дома на ул. Лазурной , 22 единственный.

И это не так, заявили в товариществе. К подъездам № 1 и № 5 дома на ул. Балтийской имеется проезд со стороны ул. Лазурной (вдоль дома 24), Балтийской (вдоль дома № 23) и через участок с адресом Балтийская, 29.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Да, собственник этого участка перегородил его забором. Но между забором и стеной дома на ул. Балтийской достаточно места, считали в ТИСЖ «Лазурная, 22». Можно проехать. Свои аргументы представитель дома на Лазурной сопровождал план-схемами и фотографиями.

Строительный мусор

Между тем к моменту решающего заседания суда выяснилось: шлагбаума на въезде во двор больше нет. В январе 2023 года, когда суд уже рассматривал иск, неустановленное лицо так его повредило, что его пришлось демонтировать (очевидно, установить личность вандала не помогло ни видеонаблюдение, ни ЧОП).

Правда, администрация не считала разрушение шлагбаума доводом — ведь его можно восстановить. На это представитель ТСЖ ответил с долей юмора:

«Строительный мусор, который был когда-то шлагбаумом, нельзя определить как единый объект, который предположительно может функционировать в дальнейшем» (цитируем по решению суда).

К этим словам ТСЖ приложило справку от эксперта — он пояснил, что эксплуатировать устройство без потери качества работы невозможно, а восстановление нецелесообразно.

«Таким образом, в настоящее время спорного шлагбаума не существует и никем не чинятся препятствия в проезде и проходе по спорному участку», — констатировал суд. И отказался удовлетворить требования администрации о сносе. Полное решение по делу опубликовано 23 марта.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Чужие и свои

Вообще же, споры между соседними высотками возникают не так уж редко — ведь многоквартирная застройка в России довольно плотная (а местами и очень плотная), а договариваться и находить компромисс россияне не очень умеют. Вот о чем спорили в России и, в частности, в Алтайском крае и какие решения возможны.

О детской площадке. В 2021 году в Калининграде вспыхнул конфликт из-за детской площадки: в доме, который ее построил и содержал (и на чьей территории она находится), считали, что дети из другого дома не имеют права ее посещать. История эта типичная, и юристы трактуют ее однозначно.

«Если детская площадка расположена на участке, принадлежащем на праве собственности собственникам жилого дома, они имеют право не допускать туда посторонних людей, либо если таковые уже имеются на участке, просить их его покинуть. При этом недопустимо применять физическую силу», — объяснил, например, юрист Максим Посаженников из Бердска, где тоже случилась подобная история.

Детская площадка в Барнауле. altapress.ru

Другой юрист отметил: если участок сформирован и входит в состав общего имущества дома, то на общем собрании собственники помещений могут разрешить или запретить третьим лицам им пользоваться, установив условия такого пользования.

Впрочем, для ограничения доступа надо принять его механизм — как это делать. Юрист Павел Сенькин считает, что у отдельных собственников нет правомочий фактически не пускать детей на детскую площадку.

О контейнерной площадке. Конфликтная ситуация может сложиться и там, где контейнерная площадка с баками стоит на территории одного дома, а пользуются ей жильцы нескольких высоток.

В Рубцовске три года назад нашли гуманное решение — УК и ТСЖ заключили соглашение «О совместном содержании, ремонте контейнерной площадки». Но вот теперь в ТСЖ «Альянс» сочли, что УК «Светлова» осталась должна товариществу по этому соглашению 76 тыс. рублей. Стороны ведут разбирательства в арбитраже.

Контейнеры для ТКО. Мусор в городе. Altapress.ru

Об общей зоне отдыха и общем помещении. Аналогичная ситуация сложилась и в Барнауле — только не с контейнерными площадками. ТСЖ «Мизюлинская роща-1» поспорило с ТСЖ «Мизюлинская роща-3» об оплате затрат на текущее содержание совместно используемого имущества: мангала на площадке отдыха и помещения офиса товарищества.

Иск первого ТСЖ ко второму рассматривает арбитражный суд. Заявление пока оставлено без движения — посмотрим, что скажут судьи.

Спорный клен с придомовой территории дома на ул. Геблера , 28. Altapress.ru

Об аварийном дереве. В 2020 году барнаульское ТСЖ «Флагман» попросило управляющую компанию «Мастер», обслуживающую соседний жилой дом, обрезать крупные ветки аварийного дерева. Они мешали заезжать во двор ТСЖ мусорным машинам и вообще — был риск, что они рухнут на кого-нибудь их жильцов.

УК никак не отреагировала на просьбы. Жильцы тоже безмолвствовали. ТСЖ пришлось подать иск в суд и решение вынесли в его пользу.