Как барнаульский «титаник» столкнулся с деревом и почему ТСЖ «Флагман» подало в суд на соседей

Что стоишь, качаясь?
Заезжать в большой двор барнаульского «титаника» — высотки с ул. Папаницев, 97 — надо через дворы с ул. Геблера. Над дорогой, ведущей к воротам во двор, склонилось дерево — в суде оно фигурирует как клен.
Дерево это опасное, состояние его аварийное. И, как считают эксперты, «существует вероятность падения массивных веток и ствола».
«Что в свою очередь несет угрозу жизни и здоровью граждан, а также ограничивает возможность обслуживания (вывоз мусора) территории многоквартирного дома № 97 по ул. Папанинцев», — утверждает эксперт из «Регионального центра оценки и экспертизы».
Однако чтобы устранить эту бытовую и не великую, в общем-то, проблему ТСЖ «Флагман», заведующему хозяйственными делами «титаника», пришлось идти в суд.
Претензию проигнорировала
Собственно, с просьбой разобраться с наклонившимся деревом ТСЖ еще в марте обратилось в УК «Мастер», обслуживающую хрущевку, на участке которой и произрастает старый клен (ее адрес — ул. Геблера, 28).
ТСЖ вручило УК претензию. Та на претензию не отозвалась.
Тогда-то ТСЖ и решило через в суд заставить ее произвести санитарную обрезку дерева — с тем, чтобы «исключить препятствия въезда на придомовую территорию многоквартирного дома».
Гора бумаг в доказательство
В суде жилтовариществу пришлось поднять большой объем нормативных актов. Хотя, казалось бы, дело — простое и очевидное.
Во-первых, пришлось доказывать, что за деревья и кустарники на придомовой территории, их обрезку, пересадку и т.п., отвечают управляющая организация.
Во-вторых, ТСЖ принесли в суд подтверждение, что дерево действительно аварийное — техническое заключение «Регионального центра Оценки и Экспертизы».
Во-третьих, ТСЖ привело документ Госстроя от 1999 года. В нем ведомства разъяснило: обрезка кроны — одно из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений.
И тот, кто отвечает за деревья, обязан регулярно удалять побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально. Вообще же, санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода.
10 дней на устранение
Поскольку УК на суд не пришла и возражений не представила, суд оперативно удовлетворил требования ТСЖ «Флагман»: иск был подан в августе, в середине сентября уже был готов судебный вердикт.
Устранить опасность, исходящую от старого клена, УК «Мастер» должна будет в течение 10 дней со дня вступления в силу решения.
А чтобы УК не откладывало дело в долгий ящик, суд постановил, что за каждый день просрочки исполнения решения суда она должна будет заплатить по 500 рублей.
В силу решение еще не вступило.
Суд вместо собственников
Надо сказать, что ранее Altapress.ru объяснял, как добиться сноса аварийных деревьев на придомовой территории.
Каждый земельный участок многоквартирного дома оформлен. Все, что находится в его границах — собственность владельцев жилых помещений. И все, что на нем происходит, должно решать общее собрание собственников. За спил ветки должны проголосовать 51% жильцов", — говорил Дмитрий Ильиных, директор УК «Город», депутат барнаульской гордумы.
Однако в деле «титаника» суд отдельно оговорил: обязанность выполнить санитарную обрезку спорного дерева не ставится в зависимость от принятия соответствующего решения собственниками многоквартирного дома.
Иначе говоря, проводить общее собрание дома на ул. Геблера, 28 управляющей компании не надо — надо просто устранить проблему старого клена так, что он больше не создавал угрозу и препятствия для всех, кому нужно проехать через ворота во двор «титаника».