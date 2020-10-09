Как барнаульский «титаник» столкнулся с деревом и почему ТСЖ «Флагман» подало в суд на соседей

ТСЖ «Флагман», управляющее барнаульским «титаником» — многоэтажным домом с элементами корабельной архитектуры — вынуждено было пойти в суд, чтобы заставить соседскую хрущевку обрезать ветки старого клена. И суд такое решение вынес. Если оно вступит в силу, а управляющая компании пятиэтажки его не исполнит, ей придется платить по 500 рублей за каждый день неисполнения.

Что стоишь , качаясь?

Заезжать в большой двор барнаульского «титаника» — высотки с ул. Папаницев, 97 — надо через дворы с ул. Геблера. Над дорогой, ведущей к воротам во двор, склонилось дерево — в суде оно фигурирует как клен.

Дерево это опасное, состояние его аварийное. И, как считают эксперты, «существует вероятность падения массивных веток и ствола».

«Что в свою очередь несет угрозу жизни и здоровью граждан, а также ограничивает возможность обслуживания (вывоз мусора) территории многоквартирного дома № 97 по ул. Папанинцев», — утверждает эксперт из «Регионального центра оценки и экспертизы».

Однако чтобы устранить эту бытовую и не великую, в общем-то, проблему ТСЖ «Флагман», заведующему хозяйственными делами «титаника», пришлось идти в суд.

Спорный клен с придумай территории дома на ул. Геблера , 28. Altapress.ru

Претензию проигнорировала

Собственно, с просьбой разобраться с наклонившимся деревом ТСЖ еще в марте обратилось в УК «Мастер», обслуживающую хрущевку, на участке которой и произрастает старый клен (ее адрес — ул. Геблера, 28).

ТСЖ вручило УК претензию. Та на претензию не отозвалась.

Тогда-то ТСЖ и решило через в суд заставить ее произвести санитарную обрезку дерева — с тем, чтобы «исключить препятствия въезда на придомовую территорию многоквартирного дома».

Въезд во двор через ул. Геблера. Altapress.ru

Гора бумаг в доказательство

В суде жилтовариществу пришлось поднять большой объем нормативных актов. Хотя, казалось бы, дело — простое и очевидное.

Во-первых, пришлось доказывать, что за деревья и кустарники на придомовой территории, их обрезку, пересадку и т.п., отвечают управляющая организация.

Во-вторых, ТСЖ принесли в суд подтверждение, что дерево действительно аварийное — техническое заключение «Регионального центра Оценки и Экспертизы».

Спорный клен с придумай территории дома на ул. Геблера , 28. Altapress.ru

Во-третьих, ТСЖ привело документ Госстроя от 1999 года. В нем ведомства разъяснило: обрезка кроны — одно из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений.

И тот, кто отвечает за деревья, обязан регулярно удалять побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально. Вообще же, санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода.

10 дней на устранение

Поскольку УК на суд не пришла и возражений не представила, суд оперативно удовлетворил требования ТСЖ «Флагман»: иск был подан в августе, в середине сентября уже был готов судебный вердикт.

Устранить опасность, исходящую от старого клена, УК «Мастер» должна будет в течение 10 дней со дня вступления в силу решения.

А чтобы УК не откладывало дело в долгий ящик, суд постановил, что за каждый день просрочки исполнения решения суда она должна будет заплатить по 500 рублей.

В силу решение еще не вступило.

Спорный клен с придумай территории дома на ул. Геблера , 28. Altapress.ru

Суд вместо собственников

Надо сказать, что ранее Altapress.ru объяснял, как добиться сноса аварийных деревьев на придомовой территории.

Каждый земельный участок многоквартирного дома оформлен. Все, что находится в его границах — собственность владельцев жилых помещений. И все, что на нем происходит, должно решать общее собрание собственников. За спил ветки должны проголосовать 51% жильцов", — говорил Дмитрий Ильиных, директор УК «Город», депутат барнаульской гордумы.

Барнаульский «титаник». Altapress.ru

Однако в деле «титаника» суд отдельно оговорил: обязанность выполнить санитарную обрезку спорного дерева не ставится в зависимость от принятия соответствующего решения собственниками многоквартирного дома.

Иначе говоря, проводить общее собрание дома на ул. Геблера, 28 управляющей компании не надо — надо просто устранить проблему старого клена так, что он больше не создавал угрозу и препятствия для всех, кому нужно проехать через ворота во двор «титаника».