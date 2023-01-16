16 января
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Жизнь

Снесите это немедленно. В Барнауле власти требуют демонтировать шлагбаум на въезде во двор

Администрация Индустриального района Барнаула требует в арбитражном суде демонтировать шлагбаум на въезде во двор дома на ул. Лазурная, 22. Шлагбаум, установленный ТСЖ «Лазурная-22», перегородил проезд соседям с ул. Балтийской, которые пожаловались в мэрию. Но пока неясно, какие аргументы предъявит на суде представитель администрации.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная, 22.
Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная, 22.
Катунь24

Конфликт соседей

О конфликте двух соседних многоэтажек алтайские СМИ рассказали в октябре прошлого года. Возмутились тогда жильцы высотки с ул. Балтийская, 25 (ТСЖ «Балтийская жемчужина»).

Из репортажей следовало: соседнее ТСЖ «Лазурная-22» поставило шлагбаум на въезде в свой двор. И тем самым перегородило путь автомобилей к дому на ул. Балтийской.

Ключи от шлагбаума жильцам с Балтийской соседи давать отказались, сообщала «Катунь24». И у них остался единственный проезд — по плохой грунтовой дороге, на которой когда-то был газон.

В то же время жильцы дома на Лазурной, 22 утверждали, что во дворе парковалось слишком много чужих машин — в том числе посетители ТЦ «Кристалл», писал «Толк». Поэтому они поставили шлагбаум.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная, 22.
Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная, 22.
Катунь24

Так или иначе, жильцы с Балтийской обратились за помощью в администрацию Индустриального района и городской комитет по строительству. Кроме того, они подали иск в суд и там потребовали от ТСЖ «Лазурная-22» установить для них сервитут и обеспечить проезд.

Администрация пошла дальше

Но администрация Индустриального района пошла дальше: потребовала в суде демонтировать спорный шлагбаум. Ближайшее заседание по делу назначено на 7 февраля.

Правда, пока неясно, на какие правовые нормы опирается администрация, требуя демонтировать ограждение.

Отметим, однако, что установка шлагбаума требует соблюдения нескольких правил — соответственно, их нарушение может стать основанием признать устройство незаконным.

Голосование.
Голосование.
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Одного решения мало

Так, «Росквартал» напоминает: чтобы установить шлагбаум, нужно решение общего собрания жильцов дома. Не только автовладельцев — всех собственников помещений в многоэтажке. За установку должны проголосовать две трети собственников, уточняла «Парламентская газета».

Но и одного решения жильцов и собственников нежилых помещений мало.

Перед установкой нужно получить разрешение от органов местного самоуправления и согласовать заграждение с экстренными службами и ГИБДД, дополняет Центр защиты прав граждан «Справедливой России»: «Одна ошибка — и шлагбаум подлежит демонтажу», — написали авторы издания.

Пожарные.
Пожарные.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Автоматика или круглосуточное дежурство

И вот как раз с экстренным службами все очень непросто. Уже два года — с 1 января 2021-го — действуют обновленные правила установки шлагбаумов на придворовых территориях.

Их ввели постановлением правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима». В документе уточнили: шлагбаумы, ворота и ограждения нужно настроить так, чтобы в случае пожара они автоматически разблокировались и открылись (п. 71).

Это нужно, чтобы пожарные машины смогли беспрепятственно попасть на проезды и подъезды к МКД.

Получается так: если в многоквартирном доме есть противопожарная «автоматика», то она теперь должна ещё и открывать шлагбаумы при срабатывании сигнализации, разъясняет «Парламентская газета».

Если пожарной сигнализации в доме нет, то допускается открытие шлагбаума вручную — но только при условии круглосуточного дежурства персонала у места установки шлагбаума или дистанционно — при устройстве видео- и аудиосвязи. Словом, нужен либо дежурный у ворот, либо консьержка, способная открыть в проезд в любое время дня и ночи.

Спорный клен с придомовой территории дома на ул. Геблера, 28.
Спорный клен с придомовой территории дома на ул. Геблера, 28.
Altapress.ru

Операция шлагбаум

Шлагбаумы, не отвечающие противопожарным правилам, должны быть демонтированы — об этом говорили представители главных управлений МЧС и писало, например, государственное РИА «Новости».

И сейчас сносом шлагбаумов занимаются по всей стране. Так, в Москве за 10 месяцев 2022 года ликвидировали 510 незаконных шлагбаумов. По информации Центра защиты прав граждан «СР», в 2022 году во дворах регионов страны демонтировали 2,5 тыс. шлагбаумов.

В Барнауле, впрочем, других судебных решений о сносе altapress.ru обнаружить не удалось, дело о «Лазурной-22» — первое или одно из первых.

Кстати, противопожарные требования касаются любых препятствий для проезда спецтехники — ворот, бетонных блоков, сараев, деревьев и т.п.

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