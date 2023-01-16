Снесите это немедленно. В Барнауле власти требуют демонтировать шлагбаум на въезде во двор

Конфликт соседей
О конфликте двух соседних многоэтажек алтайские СМИ рассказали в октябре прошлого года. Возмутились тогда жильцы высотки с ул. Балтийская, 25 (ТСЖ «Балтийская жемчужина»).
Из репортажей следовало: соседнее ТСЖ «Лазурная-22» поставило шлагбаум на въезде в свой двор. И тем самым перегородило путь автомобилей к дому на ул. Балтийской.
Ключи от шлагбаума жильцам с Балтийской соседи давать отказались, сообщала «Катунь24». И у них остался единственный проезд — по плохой грунтовой дороге, на которой когда-то был газон.
В то же время жильцы дома на Лазурной, 22 утверждали, что во дворе парковалось слишком много чужих машин — в том числе посетители ТЦ «Кристалл», писал «Толк». Поэтому они поставили шлагбаум.
Так или иначе, жильцы с Балтийской обратились за помощью в администрацию Индустриального района и городской комитет по строительству. Кроме того, они подали иск в суд и там потребовали от ТСЖ «Лазурная-22» установить для них сервитут и обеспечить проезд.
Администрация пошла дальше
Но администрация Индустриального района пошла дальше: потребовала в суде демонтировать спорный шлагбаум. Ближайшее заседание по делу назначено на 7 февраля.
Правда, пока неясно, на какие правовые нормы опирается администрация, требуя демонтировать ограждение.
Отметим, однако, что установка шлагбаума требует соблюдения нескольких правил — соответственно, их нарушение может стать основанием признать устройство незаконным.
Одного решения мало
Так, «Росквартал» напоминает: чтобы установить шлагбаум, нужно решение общего собрания жильцов дома. Не только автовладельцев — всех собственников помещений в многоэтажке. За установку должны проголосовать две трети собственников, уточняла «Парламентская газета».
Но и одного решения жильцов и собственников нежилых помещений мало.
Перед установкой нужно получить разрешение от органов местного самоуправления и согласовать заграждение с экстренными службами и ГИБДД, дополняет Центр защиты прав граждан «Справедливой России»: «Одна ошибка — и шлагбаум подлежит демонтажу», — написали авторы издания.
Автоматика или круглосуточное дежурство
И вот как раз с экстренным службами все очень непросто. Уже два года — с 1 января 2021-го — действуют обновленные правила установки шлагбаумов на придворовых территориях.
Их ввели постановлением правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима». В документе уточнили: шлагбаумы, ворота и ограждения нужно настроить так, чтобы в случае пожара они автоматически разблокировались и открылись (п. 71).
Это нужно, чтобы пожарные машины смогли беспрепятственно попасть на проезды и подъезды к МКД.
Получается так: если в многоквартирном доме есть противопожарная «автоматика», то она теперь должна ещё и открывать шлагбаумы при срабатывании сигнализации, разъясняет «Парламентская газета».
Если пожарной сигнализации в доме нет, то допускается открытие шлагбаума вручную — но только при условии круглосуточного дежурства персонала у места установки шлагбаума или дистанционно — при устройстве видео- и аудиосвязи. Словом, нужен либо дежурный у ворот, либо консьержка, способная открыть в проезд в любое время дня и ночи.
Операция шлагбаум
Шлагбаумы, не отвечающие противопожарным правилам, должны быть демонтированы — об этом говорили представители главных управлений МЧС и писало, например, государственное РИА «Новости».
И сейчас сносом шлагбаумов занимаются по всей стране. Так, в Москве за 10 месяцев 2022 года ликвидировали 510 незаконных шлагбаумов. По информации Центра защиты прав граждан «СР», в 2022 году во дворах регионов страны демонтировали 2,5 тыс. шлагбаумов.
В Барнауле, впрочем, других судебных решений о сносе altapress.ru обнаружить не удалось, дело о «Лазурной-22» — первое или одно из первых.
Кстати, противопожарные требования касаются любых препятствий для проезда спецтехники — ворот, бетонных блоков, сараев, деревьев и т.п.
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