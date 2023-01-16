Снесите это немедленно. В Барнауле власти требуют демонтировать шлагбаум на въезде во двор

Администрация Индустриального района Барнаула требует в арбитражном суде демонтировать шлагбаум на въезде во двор дома на ул. Лазурная, 22. Шлагбаум, установленный ТСЖ «Лазурная-22», перегородил проезд соседям с ул. Балтийской, которые пожаловались в мэрию. Но пока неясно, какие аргументы предъявит на суде представитель администрации.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная, 22.

Конфликт соседей

О конфликте двух соседних многоэтажек алтайские СМИ рассказали в октябре прошлого года. Возмутились тогда жильцы высотки с ул. Балтийская, 25 (ТСЖ «Балтийская жемчужина»).

Из репортажей следовало: соседнее ТСЖ «Лазурная-22» поставило шлагбаум на въезде в свой двор. И тем самым перегородило путь автомобилей к дому на ул. Балтийской.

Ключи от шлагбаума жильцам с Балтийской соседи давать отказались, сообщала «Катунь24». И у них остался единственный проезд — по плохой грунтовой дороге, на которой когда-то был газон.

В то же время жильцы дома на Лазурной, 22 утверждали, что во дворе парковалось слишком много чужих машин — в том числе посетители ТЦ «Кристалл», писал «Толк». Поэтому они поставили шлагбаум.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная , 22. Катунь24

Так или иначе, жильцы с Балтийской обратились за помощью в администрацию Индустриального района и городской комитет по строительству. Кроме того, они подали иск в суд и там потребовали от ТСЖ «Лазурная-22» установить для них сервитут и обеспечить проезд.

Администрация пошла дальше

Но администрация Индустриального района пошла дальше: потребовала в суде демонтировать спорный шлагбаум. Ближайшее заседание по делу назначено на 7 февраля.

Правда, пока неясно, на какие правовые нормы опирается администрация, требуя демонтировать ограждение.

Отметим, однако, что установка шлагбаума требует соблюдения нескольких правил — соответственно, их нарушение может стать основанием признать устройство незаконным.

Голосование. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Одного решения мало

Так, «Росквартал» напоминает: чтобы установить шлагбаум, нужно решение общего собрания жильцов дома. Не только автовладельцев — всех собственников помещений в многоэтажке. За установку должны проголосовать две трети собственников, уточняла «Парламентская газета».

Но и одного решения жильцов и собственников нежилых помещений мало.

Перед установкой нужно получить разрешение от органов местного самоуправления и согласовать заграждение с экстренными службами и ГИБДД, дополняет Центр защиты прав граждан «Справедливой России»: «Одна ошибка — и шлагбаум подлежит демонтажу», — написали авторы издания.

Пожарные. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Автоматика или круглосуточное дежурство

И вот как раз с экстренным службами все очень непросто. Уже два года — с 1 января 2021-го — действуют обновленные правила установки шлагбаумов на придворовых территориях.

Их ввели постановлением правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима». В документе уточнили: шлагбаумы, ворота и ограждения нужно настроить так, чтобы в случае пожара они автоматически разблокировались и открылись (п. 71).

Это нужно, чтобы пожарные машины смогли беспрепятственно попасть на проезды и подъезды к МКД.

Получается так: если в многоквартирном доме есть противопожарная «автоматика», то она теперь должна ещё и открывать шлагбаумы при срабатывании сигнализации, разъясняет «Парламентская газета».

Если пожарной сигнализации в доме нет, то допускается открытие шлагбаума вручную — но только при условии круглосуточного дежурства персонала у места установки шлагбаума или дистанционно — при устройстве видео- и аудиосвязи. Словом, нужен либо дежурный у ворот, либо консьержка, способная открыть в проезд в любое время дня и ночи.

Спорный клен с придомовой территории дома на ул. Геблера , 28. Altapress.ru

Операция шлагбаум

Шлагбаумы, не отвечающие противопожарным правилам, должны быть демонтированы — об этом говорили представители главных управлений МЧС и писало, например, государственное РИА «Новости».

И сейчас сносом шлагбаумов занимаются по всей стране. Так, в Москве за 10 месяцев 2022 года ликвидировали 510 незаконных шлагбаумов. По информации Центра защиты прав граждан «СР», в 2022 году во дворах регионов страны демонтировали 2,5 тыс. шлагбаумов.

В Барнауле, впрочем, других судебных решений о сносе altapress.ru обнаружить не удалось, дело о «Лазурной-22» — первое или одно из первых.

Кстати, противопожарные требования касаются любых препятствий для проезда спецтехники — ворот, бетонных блоков, сараев, деревьев и т.п.