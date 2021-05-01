Власти Барнаула нашли общий язык с горожанами по поводу Мизюлинской рощи

В администрации Барнаула рассказали, как изменили проект благоустройства Мизюлинской рощи, пообщавшись с горожанами.

Люди попросили представителей администрации максимально сохранить деревья, скорректировать пешеходные маршруты, заменить плитку на асфальт, сделать площадки для выгула собак. Все эти предложения вынесут на обсуждение и в ближайшее время примут решение.

Как сообщил глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, вместе с горожанами комиссия уже отметила те деревья, которые единогласно признали подлежащими сносу. Это опасные аварийные деревья и поросль.

Там, где насаждения пересекаются с дорожками, пешеходные маршруты по возможности обещали перенести, чтобы сохранить деревья.

«Сейчас необходимо в сжатые сроки внести все коррективы в проектную документацию, чтобы подрядчик мог приступить к реализации проекта. Именно жители голосовали за эту территорию, поэтому мы должны сделать ее комфортной согласно их запросам», — подчеркнул Шеломенцев.

Проект благоустройства предусматривает сохранение принципиальной планировочной схемы рощи с добавлением центральной площади и детских игровых площадок.

Работы планируется завершить согласно контракту до 1 сентября.