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Жизнь

Власти Барнаула назвали новую «порцию» улиц, где будут проводить дезинфекцию от COVID-19

Работы по дезинфекции улиц в целях снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции продолжат в Барнауле в ночь на 3 мая, сообщили в городской администрации.

Дезинфекция Барнаула.
Дезинфекция Барнаула.
https://barnaul.org/main_news/

Так, дезинфекция будет проводиться на улицах: Трактовой, Дальней, Новосибирской, Мамонтова, Радужной, Ленинградской, Панфиловцев, Сиреневой, Гридасова, Антона Петрова, Георгия Исакова, малой Малахова, Покровской, 2-ой Западной, 42 Краснознаменной Бригады, Солнечной Поляне, Шукшина, Кавалерийской, Веры Кащеевой, Монтажников, Арбатской, Эмилии Алексеевой, бульваре Медиков, проезде Северном Власихинском, проспекте Космонавтов.

Работы стартуют в 22:00 2 мая.

Горожан просят не выходить из дома в период обработки улиц, убрать машины с проезжей части.

По состоянию на 2 мая в краевой столице обработано 114 улиц. В целом в плане работ — 171 улица вместе с тротуарами.

По данным на 2 мая в Алтайском крае зарегистрирован 451 случай заболевания коронавирусом.

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