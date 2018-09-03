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4 сентября
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Власти Барнаула рассказали, что композиция в Нагорном парке помогает рожать детей

Татьяна Сибиркина, руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула, сообщила, что композиция «Хоровод» может помочь в рождении детей, пишут «Вести Алтай».

Лестница в Нагорном парке в Барнауле.
Лестница в Нагорном парке в Барнауле.
Родочинская Евгения.

По словам Татьяны Сибиркиной, композиция «Хоровод», которая находится в Нагорном парке, символизирует семью.

«Там мы даже сегодня такое верование формируем у людей, что если хотят больше иметь детей, но не получается, то нужно взять за руки этих ребятишек, которые стоят хороводом, и тогда будет обеспечено увеличение семьи и благополучие», — говорит руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула.

Кроме того, Татьяна Сибиркина рассказала, что барнаульские бизнесмены предложили высадить аллеи вместо сломанных деревьев в Нагорном парке. Аллеи, скорее всего, назовут в честь представителей бизнеса. Высадка состоится в октябре, когда растения лучше всего приживаются.

Также продолжат озеленение сквера у Знаменского монастыря. В благоустройство территории предприниматели вложили 100 тысяч рублей.

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