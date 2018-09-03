Власти Барнаула рассказали, что композиция в Нагорном парке помогает рожать детей

По словам Татьяны Сибиркиной, композиция «Хоровод», которая находится в Нагорном парке, символизирует семью.

«Там мы даже сегодня такое верование формируем у людей, что если хотят больше иметь детей, но не получается, то нужно взять за руки этих ребятишек, которые стоят хороводом, и тогда будет обеспечено увеличение семьи и благополучие», — говорит руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула.