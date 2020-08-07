Власти Барнаула рассказали, как идет масштабная реконструкция улицы Попова

Масштабная реконструкция участка улицы Попова продолжается в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Накануне журналистам показали, как здесь выполняются работы, а также рассказали, что уже 10 августа будет открыто движение по четной стороне.

Напомним, реконструкция проводится на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой. С 6 июля текущего года движение в связи с работами по перекладке участка канализации было ограничено движение транспорта по улице Попова от улицы Трактовой до здания № 248в по улице Попова, а также нечетной стороны улицы Попова от проезда Делового до улицы Власихинской.

Уже сегодня, 7 августа, на перекрытом участке будет завершен комплекс работ, а в выходные (8 и 9 августа) подрядчик сделает все необходимое для организации изменения схемы движения на указанном отрезке. Будут установлены дорожные знаки, нанесена временная разметка, обустроены пешеходные переходы.

В итоге движение автомобильного транспорта по четной стороне улицы Попова от улицы Власихинской до улицы Трактовой будет открыто 10 августа с 06:00.

Схема движения транспорта по улице Попова. barnaul.org.

Глава городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев уточнил, что движение будет организовано по трем полосам.

«Небольшое смещение по срокам произошло в связи с большим количеством предприятий, находящихся на данном участке, что не позволяет полностью перекрыть движение», — добавил представитель мэрии.

Напомним, что первоначальный этап реконструкции улицы Попова был выполнен в 2019 году. Тогда была построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, произведена обратная засыпка песком, устроено щебеночное основание дороги.

В текущем дорожно-строительном сезоне будут выполнены работы по строительству проезжей части на участке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до улицы Трактовой с южной стороны, ремонту существующих проезжих частей.

Директор компании-подрядчика ПСК «Индустрия» Валерий Багдасарян отметил, что сейчас по улице Попова на всем участке ведутся работы по переустройству трамвайных путей, контактной сети трамвая, питающих кабелей и сетей наружного освещения.

По северной части улицы Попова в данный момент ведутся работы по ремонту парковок, обустройству заездных карманов для общественного транспорта, устройству посадочных площадок, установке бордюрных камней и поребриков.

Ремонт дорог в Барнауле. Анна Зайкова.

Также продолжается строительство тротуаров, укладка асфальтобетонного покрытия и создание газонов.

После выполнения всех строительных работ, будет выполнено обустройство дорожными знаками и дорожной разметкой, установлены светофорные объекты.

Что касается срока завершения всех работ, то реконструкцию автомобильной дороги по улице Попова планируют закончить до 1 октября текущего года.

Ремонт дорог в Барнауле. Анна Зайкова.

Напомним, накануне в Барнауле сдали в эксплуатацию три участка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта БКАД.

Это участок улицы Куйбышева (от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского), участок улицы Понтонный Мост (от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост, 23) и участок улицы Мало-Тобольская (от проспекта Ленина до улицы Промышленной).